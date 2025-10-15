Los Pichy Boys explican por qué les cuesta llevarse bien con algunos influencers cubanos recién llegados

Vídeos relacionados:
Los Pichy Boys volvieron a encender el debate entre creadores de contenido cubanos al cuestionar públicamente este miércoles a los influencers recién llegados a Estados Unidos por su silencio ante el exilio forzoso del opositor José Daniel Ferrer.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el dúo explicó que les resulta difícil “llevarse bien” con algunos de estos nuevos rostros del exilio digital, porque “ni un solo influencer, tiktoker o podcaster” se manifestó o mostró agradecimiento tras la llegada del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
“Ni uno solo ha publicado un mensaje de agradecimiento. A todos ustedes les queda la mitad de sus familias en la dictadura. Ustedes son los que más deberían luchar junto con Ferrer por la libertad”, escribieron los humoristas, que llevan años radicados en Miami y se han mostrado abiertamente críticos con el régimen cubano.
El dúo también arremetió contra quienes evaden pronunciarse sobre temas políticos por miedo a represalias en la isla.
“No, yo no hablo porque tengo gente en Cuba... ¡Mamón! ¡Tú deberías hablar más que todo el mundo!”, agregaron en su publicación.
En agosto, el congresista Carlos Gimenez se pasó por el podcast de Los Pichy Boys para conversar de varios temas entre ellos la nueva lista que entregaría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de personas vinculadas al castrismo residiendo en EE. UU.
La posición del dúo también quedó evidenciada cuando en 2024 lanzaron un contundente mensaje contra la actriz Ana de Armas tras darse a conocer su relación con Manuel Anido Cuesta, hijo de Lis Cuesta, actual pareja del gobernante y dictador cubano Miguel Díaz-Canel.
Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Los Pichy Boys y los influencers cubanos
¿Por qué Los Pichy Boys criticaron a los influencers cubanos recién llegados a EE.UU.?
Los Pichy Boys criticaron a los influencers por su silencio ante la llegada de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), a Estados Unidos. Consideran que estos creadores de contenido, al tener familiares en Cuba, deberían ser más vocales en su apoyo a la lucha por la libertad y los derechos humanos en la isla.
¿Quién es José Daniel Ferrer y por qué su llegada a EE.UU. es relevante?
José Daniel Ferrer es un destacado opositor cubano y líder de la UNPACU, conocido por su activismo en favor de la democracia y los derechos humanos en Cuba. Su llegada a EE.UU. es relevante porque simboliza el destierro forzado de figuras críticas al régimen cubano, y su caso ha atraído la atención de la comunidad internacional debido a las violaciones de derechos humanos que ha sufrido.
¿Cuál es la postura de Los Pichy Boys respecto a los temas políticos cubanos?
Los Pichy Boys adoptan una postura crítica hacia el régimen socialista cubano y han sido vocales en su oposición a las políticas del gobierno cubano. Utilizan su plataforma para abogar por la libertad y los derechos humanos en la isla, instando a otros cubanos en el exilio a unirse a estas causas.
¿Qué impacto tiene el silencio de los influencers cubanos sobre temas políticos?
El silencio de los influencers cubanos sobre temas políticos puede ser visto como una falta de solidaridad con los esfuerzos por la libertad en Cuba. Los Pichy Boys argumentan que, al tener familiares en la isla, estos creadores de contenido deberían ser más activos en su apoyo a la causa democrática, en lugar de evitar pronunciarse por temor a represalias.
