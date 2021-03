Reportero oficialista cubano abandona el periodismo tras amenazas: Siempre defenderé al pueblo

Un joven periodista cubano anunció en sus redes sociales que abandonaba su profesión por las "amenazas" que ha sufrido, y afirmó que siempre defenderá al pueblo.

José Alemán Mesa, quien laboraba en el semanario Invasor, de Ciego de Ávila, dijo en su perfil de Facebook que se iba del periodismo "sin tristezas algunas".

"Merezco la tranquilidad que no poseo desde hace más de dos años. Les abrazo", escribió el redactor en una publicación que ya fue eliminada y que fue capturada por ADN Cuba.

Captura de Facebook/ José Alemán Mesa

En un post compartido horas después, Alemán Mesa publicó la captura de pantalla de un mensaje en el que alguien le escribió: "Buenas tardes, Alemán. Me parece que se te está pasando la mano con el papel de defensor del pueblo. Revisa el camino que estás cogiendo porque paras o te paro yo. Todos los extremos son malos".

Captura de Facebook/ José Alemán Mesa

El reportero, que no aclaró quién le envió ese texto con tono amenazante, dijo que esas palabras habían taladrado su cerebro "con más fuerza y constancia que un carpintero a la palma".

"A estas alturas a lo único que temo, amigos míos, es no poder levantar la cabeza o 'levantar cabeza' jamás. (...) Siempre he sido un machucado. Desde mi último año de la Universidad hasta hoy, el último de mis días como periodista. He aguantado lo que sea, pues pantalones nunca me han faltado", subrayó.

"He aguantado que me 'amenacen' con sanciones severas, que digan que 'avivo el descontento del pueblo', que lo que hago 'no es bueno ni para Cuba ni para Invasor'…, pero siempre defenderé al pueblo, ese que me merece más, que me valora, que me empuja", afirmó.

"Esto no es una derrota, totalmente lo contrario. Esto es un acto de dignidad, de decoro, de esperanza…", agregó.

El periodista, residente en el poblado del central azucarero Orlando González, en el municipio Majagua, relató que cada vez que iba a un lugar a hacer un trabajo, alguien le dijera: "Cuando me llamaste, me comentaron: no lo dejes entrar, que ese está en contra de esto". Y nunca lo he estado ni lo estaré, pero esa es la imagen que me han creado", aclaró.

Por último, pidió ayuda para rehacer su vida "en un trabajo donde me sienta tranquilo".

"Pueden esperarme grandes y duras barreras en lo adelante, lo sé, las veo venir, pero buscaré un trabajo digno para ayudar a mi familia como hasta hoy, solo espero no seguir siendo ese 'bicho' que nadie quiere mirar cuando llega a un lado", afirmó.

Alemán Mesa cerró definitivamente su cuenta en Facebook.

Según reveló el portal 'La Hora de Cuba', el joven se graduó en 2018 en la Universidad de Camagüey, y en su breve carrera laboral ganó el Premio Provincial de Periodismo Económico en 2020 y el Concurso 28 de enero.

Cuando estudiaba la licenciatura funcionarios de la universidad iniciaron un proceso disciplinario en su contra por sus publicaciones críticas en su propio blog 'El cincel silente', en la Internet universitaria.

En enero de este año tuvo problemas con un agente del Ministerio del Interior, que lo obligó violentamente a cortar una trasmisión en directo de un incendio ocurrido en Ciego de Ávila, a pesar de que él le había dicho que era periodista de un medio estatal.