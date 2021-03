Remolcadores y dragas aún luchan por liberar el bloqueo del Canal de Suez

ISMAILIA, Egitpo, 28 mar (Reuters) - Los equipos de salvamento del Canal de Suez alternaban entre dragar y remolcar el domingo para sacar un enorme buque portacontenedores que bloqueaba la transitada vía fluvial, mientras que dos fuentes dijeron que los esfuerzos se habían complicado por las rocas debajo de la proa del barco.

Las dragas que trabajan para desalojar el barco varado han desplazado hasta ahora 27.000 metros cúbicos de arena, a una profundidad de 18 metros (19,7 yardas), y los esfuerzos continuarán las 24 horas, según las condiciones del viento y las mareas, dijo la Autoridad del Canal de Suez (SCA).

El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ordenó los preparativos para la posible retirada de algunos de los 18.300 contenedores del barco, dijo el presidente de la SCA, Osama Rabie, a Extra News de Egipto.

Buque, uno de los mayores cargueros del mundo, varado en el Canal de Suez. Captura de video (Antena 3)

Cualquier operación para aligerar la carga del barco no comenzaría antes del lunes, dijo una fuente de la SCA, ya que los equipos de salvamento intentan aprovechar las mareas altas antes de que retrocedan la próxima semana para maniobrar el barco en libertad.

El Ever Given de 400 metros de largo se atascó en diagonal a través de una sección sur del canal con fuertes vientos hace más de cinco días, deteniendo el tráfico marítimo en una de las vías fluviales más transitadas del mundo.

Al menos 369 barcos están esperando para transitar por el canal, dijo Rabie, incluidos decenas de buques portacontenedores, graneleros, petroleros y buques de gas natural licuado (GNL) o gas licuado de petróleo (GLP).

A las embarcaciones afectadas por el bloqueo se les pueden ofrecer descuentos, dijo Rabie, y agregó que creía que las investigaciones mostrarían que el canal no era responsable de poner en tierra el Ever Given, uno de los portacontenedores más grandes del mundo.

Los trabajadores de rescate de la SCA y un equipo de la firma holandesa Smit Salvage han estado sopesando cuánta potencia de arrastre pueden usar en el barco sin riesgo de daño, y si será necesario retirar parte de la carga con una grúa para volver a flotar.

Los expertos han advertido que dicho proceso podría ser complejo y prolongado. Rabie dijo que esperaba que no fuera necesario, pero que Egipto aceptaría las ofertas de asistencia internacional si cambiaba a esa estrategia.



Por: Yusri Mohamed en Ismailia, Omar Fahmy, Mahmoud Mourad y Momen Saeed Atallah en El Cairo, Anthony Deutsch en Amsterdam; Editado en español por Juana Casas