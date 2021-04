Andy Vázquez a Cándido Fabré: "Tú eres Patria o Muerte, pero te encantaba venir a Miami a buscar dólares"

El humorista cubano Andy Vázquez le recordó a Cándido Fabré lo mucho que le gustaba viajar a Miami "a buscar dólares", a propósito de su nueva canción Yo soy de Patria o Muerte, en la que ataca a algunos de los intérpretes de Patria y Vida.

"Estamos en la guerra de las canciones, que se ha desatado después de Patria y Vida. En Cuba han hecho dos o tres y el propio público las ha calificado", comenzó diciendo Andy en una directa en Facebook.

"Ahora salió una de Cándido Fabré, excelente improvisador, un tipo muy carismático que le encantaba a la gente en Cuba por su improvisación y su sentido del humor, pero lo que me llama la atención a mí del maestro Cándido, lo que me da pena es que el maestro sabe todas las cosas que pasan", dijo en referencia a la crisis económica, política y social en Cuba. "Entonces saca una canción que dice 'yo soy Patria o Muerte' y yo me pregunto hasta cuándo va a estar la gente con la venda en los ojos".

"Tú eres de Patria o Muerte, maestro, pero te encantaba venir a Miami a buscar los dólares, igualitico que todos los que podíamos hacerlo, entonces lo mínimo que deberías hacer es quedarte calladito", le recordó Andy en la directa.

El comediante cuestionó que Fabré lance esta canción en medio de todas las penurias que está viviendo el pueblo cubano, para conservar los privilegios que tiene en Cuba por seguirle el juego al gobierno.

"Como otros cantantes que venían aquí [Miami] a gozar del capitalismo que tanto critican, como los del dúo Buena Fe. Tú puedes tener tu pensamiento de socialista, de revolucionario, yo no te lo critico, pero entonces qué tú haces metido en Miami buscando dólares; y el carro te lo llevaste de aquí también y te lo dejaron entrar los comunistas, que no se lo dejan entrar a un neurocirujano", cuestionó.

A principios de marzo, Cándido criticó la canción Patria y Vida y, entre otras cosas, dijo que era fácil hablar estando fuera de Cuba y que los intérpretes del tema eran unos "oportunistas", algo que otro humorista cubano se sintió en la obligación de aclararle.

Alexis Valdés le recordó al artista santiaguero que tanto Maykel Osorbo como El Funky estaban en Cuba y eran reprimidos y perseguidos por el gobierno constantemente, y le pidió que al menos tuviera "la decencia de no juzgar a los que se sacrifican".

"Cándido Fabré, tú no puedes decir que tú siempre has cuestionado y has hablado lo que ha habido que hablar, y decir que el Gobierno cubano no tiene la culpa. ¿Cómo puede ser que un país tenga un desastre económico, un desastre social, que no haya libertades, que la gente no pueda expresarse y no sea culpa del gobierno?", fue parte del comentario de Alexis.