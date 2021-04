Díaz-Canel reacciona indignado al informe de EE.UU. sobre derechos humanos en Cuba

Miguel Díaz-Canel calificó de “indigna, inmoral y mentirosa” la mención a Cuba realizada en el informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU., donde la isla fue señalada como un "estado autoritario".

“Acuden a la infame retórica de siempre para calumniar a una isla heroica que sufre bloqueo criminal impuesto por el Gobierno de EEUU., causando enorme daño al pueblo cubano", escribió en Twitter el gobernante cubano, en un mensaje que ha sido criticado por numerosos internautas.

“Para ser honestos, no creo que a ti te vaya tan mal con el ‘bloqueo criminal’”, comentó un usuario en la citada red social junto a fotos de Díaz-Canel en que luce un reloj marca Rolex. "Y hasta le sobró tiempo para un doctorado", acotó otro comentarista.

“El Bloqueo no prohíbe a los pescadores pescar, no decomisa a los campesinos lo que cosechan, no prohíbe a los cubanos de la isla tener negocios libremente, no destruyó cada central azucarero, textilera, zapatería, fábrica de conserva, la dictadura sí”, indicó otro internauta en la citada red social.

“El bloqueo no es el culpable de que te paguen con pesos y te vendan en las tiendas en USD; no es el culpable de la represión y el abuso policial, no es el culpable de que hayan cientos de presos políticos que no han cometido ningún delito, la dictadura sí”, concluyó.

En el ámbito opuesto, los seguidores del Gobierno citaron como ejemplos de las "bondades" del sistema imperante en la isla los candidatos vacunales contra el coronavirus y la "atención" a niños y ancianos.

También en Twitter, el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, tildó de "engañoso y politizado" el documento publicado el martes por EE.UU., que sirve de guía al Congreso norteamericano para determinar la ayuda exterior destinada a cada país.

El canciller cubano dijo que Estados Unidos "no podrá empañar el desempeño mundialmente reconocido de Cuba y sus indicadores de justicia social, respeto y protección a los derechos humanos de nuestra población".

"Si al gobierno de EE.UU. le interesase defender los Derechos Humanos en Cuba, pondría fin al bloqueo y a las más de 240 medidas de Trump que amenazan el bienestar y el sustento de 11 millones de cubanos", enfatizó Rodríguez en otro mensaje, que también recibió amplias críticas.

El rechazo de ambos dirigentes cubanos contra el informe estadounidense tiene lugar en un momento en que miembros de la UNPACU suman varios días en huelga de hambre para exigir su derecho a proporcionar alimentos a vecinos necesitados de Santiago de Cuba, y en el momento también en que una madre pinareña -que criticó con dureza en Facebook a Díaz-Canel por la crisis alimentaria en el país- ha sido amenazada con pena de prisión por las autoridades cubanas, que calificaron sus opiniones de "atentado al presidente".

En el informe elaborado por el Ejecutivo estadounidense se acusa a Cuba de haber aprovechado las restricciones impuestas durante la pandemia para aumentar las detenciones arbitrarias, los allanamientos ilegales de viviendas y los juicios simulados.

En la introducción del texto, el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que las "restricciones" del Gobierno en Cuba siguen vulnerando la libertad de expresión, asociación, religión, creencias y movimiento.

En la sección dedicada a la isla, Washington aseguró que "los funcionarios del Gobierno, por orden de sus superiores, cometieron la mayor parte de los abusos a derechos humanos", entre ellos desapariciones forzadas y torturas contra disidentes políticos.

EE.UU., que calificó a Cuba de "Estado autoritario", dijo que "la libertad de prensa prácticamente no existe" en este país, y que se "niega" a los cubanos el derechos a formar partidos políticos.

Es la segunda vez en que Blinken se refiere a Cuba entre los países con abusos de derechos humanos, luego de que en febrero alzara la voz para señalar al régimen de La Habana en un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El informe sobre Cuba tiene lugar en un momento en que la administración Biden somete a revisión la política hacia Cuba, bajo la consideración de que el pilar de las relaciones internacionales de Washington son los derechos humanos y la defensa de los valores democráticos.