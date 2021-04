Lázaro Bruzón sobre polémica entre Eliécer Ávila y Los Pichy Boys: “¿Cuál es el límite para aceptar que los humoristas se burlen de las personas?”

El ajedrecista Lázaro Bruzón afirmó que le pareció un poco “fuerte” la forma en que el actor Vladimir Escudero, en su imitación del presentador Rafael Serrano, se burló de la manifestación cubana en Washington del 20 de marzo, un video que originó una fuerte discusión entre el opositor Eliécer Ávila y el dúo humorístico Los Pichy Boys.

En una publicación en su muro de Facebook, Bruzón dijo que él participó en esa concentración tras ser convocado precisamente por Eliécer, y precisó que cualquiera que haya estado allí pudiera sentirse “incómodo”, tras ver la crítica del programa humorístico.

“Yo no soy seguidor de ese humor del personaje de Serrano, cuando comenzó la polémica vi los videos de ambas partes para ver de qué se trataba el asunto. Yo no voy a ponerme a evaluar el nivel y la calidad del humor del programa, me pareció un poco fuerte la forma que se trataron algunos temas…”, expresó.

El Gran Maestro de ajedrez valoró de positiva su experiencia en la marcha, por la “energía contagiosa” de los participantes, “familias enteras ahí, cubanos de varios estados y de todas partes de Cuba”, reunidos y “comprometidos con aportar su granito de arena”.

“Creo que cada cual es libre de interpretar a su manera lo que pasó. Mi pregunta puntual es: ¿Cuál es el límite para aceptar que los humoristas hagan humor y se burlen directamente de las personas y el aludido tenga que quedarse callado y no pueda responder? Quizás Eliécer se sintió en el deber de hablar, al ser el líder de un movimiento y organizador de la marcha, pero creo que cualquiera que estuvo ahí y luego vio los videos podía sentirse algo ‘incomodo’”, dijo.

“¿Están ellos en su derecho de tocar ese tema en su show? Claro que sí. ¿Están los demás en el derecho de responder como estimen? Creo que sí igualmente. Para unos es solo eso, humor y punto, para otros es mucho más”, agregó.

“Ojalá y este asunto se cierre pronto y de la mejor manera, creo que hay cosas mucho más importantes sucediendo en Cuba y merecen nuestra atención”, concluyó.

La polémica entre el opositor Eliécer Ávila y el dúo humorístico Los Pichy Boys ha llegado al punto de que el líder del Movimiento Somos +, ha anunciado que demandará por difamación a los dos cómicos.

El motivo de la demanda, según Eliécer, es que los Los Pichy Boys lo acusaron de haber denunciado ante YouTube un video de su programa ‘El Noticiero combativo’, el cual fue retirado de la plataforma.

“Señores, una vez más Eliecer Ávila y su culto de seguidores realiza otro ejercicio en contra de la libertad de expresión y el arte. Esta vez junto con toda su pandilla de (Eliscrarias), de forma masiva y organizada, como muy bien aprendiera en la UCI, reportaron el video a más no poder hasta que YouTube decidió quitarlo”, dijeron los artistas en su muro de Facebook.

Eliécer, por su parte, afirmó que él no ha “reportado nada, ni jamás mandaría a nadie hacerlo", y emplazó a los humoristas a probar su acusación.

“Mañana en la mañana usted está demandado por esa acusación”, anunció.

En su opinión, lo que motivó a YouTube a quitar el video no fue una acusación suya, sino “el discurso de odio, el bullyin, etc” del programa de Los Pichy Boys.

Además, les recalcó a los humoristas que ellos pueden hacer el humor que quieran, pero que “no pueden difamar impunemente de ningún ser humano”.

El susodicho programa, que primero fue retirado y luego restituido en YouTube, muestra al falso Rafael Serrano llamando a Eliécer “guajiro acomplejado” y “bruto” por la manera en que responde a las críticas.

“Caballero, qué poca tabla tiene el muchachito este”, dijo el actor sobre Eliécer, a quien ha apodado ‘Cabo Malanga’.