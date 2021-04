Ante las colas y el hambre los cubanos dicen Patria y Vida

La frase de “Patria y Vida” sigue repitiéndose entre los cubanos, hastiados de las inmensas colas que deben enfrentar para comprar su alimento y de la escasez que los rodea diariamente hasta un punto en verdad opresivo.

Patria y Vida, dicen en redes sociales los cubanos, como una avalancha de inconformidad ante la crisis del país, ahora agravada por la pandemia del coronavirus. “La cola para el aceite, en esto nos hemos convertido,¿esto es continuidad, desarrollo?? Hasta cuando seguiremos en esto. PATRIA Y VIDA”, exclama un usuario en un grupo de Facebook.

“PATRIA Y VIDA Cu”, también es el nombre que recibió ese grupo en la red social, donde los internautas de la isla comparten su descontento, en un país donde no se permiten manifestaciones en las calles y la crisis sanitaria del coronavirus ha servido de argumento al gobierno para disolver las aglomeraciones.

“La cola que hay por unos huesos”, denuncia otro usuario en la misma plataforma, exponiendo imágenes de una venta de lo que parecen ser huesos de res a la población.

“Una libra de arroz a 40 pesos, un cartón de huevos a 250 el pan nuestro de cada día a 3 pesos cada uno y me quedo corta si sigo mencionando las barbaridades que estamos viviendo. Vamos a unirnos todos, esto se tiene que acabar ya por todos y para el bien de todos nuestros niños queriendo sus confituras como siempre y la mayoría de los padres no tienen usd ni 35 pesos para pagar por un paquetico de galletas ni 25 por un chupa chup y la necesidad nos obliga a pagar las cosas a esos precios”, lamenta una cubana.

“Estoy hablando con el corazón, es un nudo en la garganta que las lágrimas se me salen viendo como cada día esto va más para atrás y no pasa nada, un grupito no puede solo, debemos apoyar a ese grupito (…) Es hora de luchar por nuestros derechos” agrega.

“Anciano comiéndose su cuota de mortadela acabada de comprar. Qué tristeza. HAMBRE es lo que hay. PATRIA Y VIDA PARA MI CUBA”, dice otro usuario en el grupo “Todos somos Placetas”.

Por su parte, el médico cubano Johan Pérez invitó a sus compatriotas a alzar la voz para lograr una Cuba más justa.

“Y si luchas por ver tu tierra libre...Y si desprecias la dictadura tanto como yo...Si eres víctima de la represión , del acoso, del repudio ...Si crees que vives en un país mal dirigido. Si te has dado cuenta que los dirigentes sobran. Si has visto tu pueblo sufrir y tus hermanos luchando por la libertad!! si quieres ver una cuba próspera, sin hambre, sin necesidad, si ataduras....!!! Si defiendes mi consigna de PATRIA Y VIDA y aborreces la muerte tanto como a quienes la predican....entonces no estás solo...toma mi mano que recorreremos el camino juntos..UNIDOS SOMOS MÁS!!”, dijo en su perfil de Facebook.

Desde su salida en YouTube, el tema Patria y Vida, que pide sustituir esa frase por la consigna castrista de “Patria o Muerte”, ha ido expandiendo su popularidad tanto dentro como fuera de la isla. No solo se ha convertido en una afirmación de quienes piden cambios políticos en la isla, sino que ha provocado numerosas reacciones gubernamentales y ha motivado a otros artistas a sacar canciones manifestando un sentimiento similar.

El domingo, la canción sonó en las calles del barrio de San Isidro, coreada por decenas de cubanos, mientras la policía política se limitaba a observar en lugar de actuar con represión, como habitualmente hace ante situaciones de ese tipo.

La manifestación impidió el arresto del rapero Maykel “Osorbo”, integrante del Movimiento San Isidro, y fue una prueba más del descontento popular ante la administración de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.