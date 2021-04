Presunto error bancario hace que cubanos amanezcan con millones de CUC en sus cuentas

Un presunto error bancario hizo que esta semana algunos cubanos amanecieran con un saldo inesperado en sus cuentas bancarias. Al menos en un caso, el error implicó saldo a favor por un monto superior al millón de CUC.

Tras las denuncias en redes sociales, varios medios han explicado que podría tratarse de manejos erróneos asociados al llamado "ordenamiento económico" y las conversiones que ha traído aparejadas. Ante las quejas, el personal bancario ha recomendado a los cuentahabientes que no toquen esos saldos hasta que se esclarezca lo sucedido.

Amanecí con un millón de CUC en mi cuenta fiscal. Reporté esto en el banco y me dicen que es por la tarea de reordenamiento económico, que no puedo tocar ese dinero. ¿Soy la única o hay más personas como yo?", se preguntó una usuaria, citada en Twitter por Camilo Condis, que explicó:

"Acabo de ver esto en Facebook, publicado por una cuentapropista (la publicación no es pública, por eso tapo la identidad). Esto da miedo, la verdad. Como mismo entra dinero, puede salir. ¿Y si un día nos falta dinero y no nos damos cuenta, o no tenemos cómo reclamar?", cuestionó.

Por su parte, la web El Toque dio la palabra a un experto jurídico, que explica las consecuencias legales del uso de ese dinero acreditado indebidamente.

"La situación descrita tiene un nombre muy claro en derecho y se denominado "enriquecimiento indebido o injustificado". El enriquecimiento indebido, no es un delito, aunque existe uno de nombre parecido (Enriquecimiento Ilícito)", explica el abogado en un hilo de Twitter.

"El enriquecimiento indebido existe cuando se produce un desplazamiento de bienes o ventajas entre un patrimonio que se enriquece y otro que, a causa de ese enriquecimiento, se empobrece. Se produce en observancia estricta de la ley y sin causa que lo justifique", añade el experto.

"Uno de los ejemplos más claros de un enriquecimiento indebido es cuando alguien recibe aquello que no tenía derecho a cobrar o que por error le ha sido indebidamente entregado. La disposición (uso) de lo entregado injustificadamente, tampoco constituye delito alguno. El hecho de que el enriquecimiento indebido no genere consecuencias penales no quiere decir que no genera consecuencia alguna. El enriquecimiento indebido genera una obligación de "restitución" para el que se enriquece injustificadamente".

No es la primera vez que tiene lugar un error de saldo indebido en los bancos cubanos. A principios de marzo, el diario independiente 14 y medio denunció que un problema técnico había afectado el saldo de las cuentas en moneda nacional y divisas de los clientes del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) y el Banco Popular de Ahorro (BPA), que operan con las aplicaciones Transfermóvil y EnZona en varias provincias del país.

También en esa ocasión varios usuarios reportaron haber perdido parte de sus ahorros, mientras otros recibieron sorpresivas cantidades de dinero,

Por su parte, las autoridades bancarias se limitaron a difundir en Twitter un escueto mensaje advirtiendo de algunas dificultades en los servicios de pago de red por "problemas técnicos" en la app de Transfermóvil.

El pasado diciembre, justo antes de que entrara en vigor la unificación monetaria, el gobierno cubano anunció que congelaría las cuentas bancarias que cambien el CUC por dólares o euros hasta que la economía se activase. Por tanto, en las cuentas en CUC solo se puede depositar dinero y no extraer, al menos hasta que exista un "respaldo".