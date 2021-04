Obrero cubano pide a los españoles que no permitan el comunismo: "Es el odio a las personas y a la familia"

Un obrero cubano residente en España aseguró a un periodista local que lo único que hace el comunismo es repartir pobreza y miseria y separar a las familias.

"Yo he vivido 50 años en el comunismo y les digo que para nada permitan eso, por favor", dijo entre lágrimas.

"El comunismo es lo más malo que se ha inventado en la tierra, es el odio a las personas, a la familia. Lo que han sembrado los Castro en Cuba con el comunismo, han separado a familias, se han ahogado en el mar. Familias, hijos fajados, vecinos. Lo vemos en Barcelona con este separatismo que hay, los vecinos y las familias fajadas. El comunismo promueve todo eso", explicó.

El hombre, un trabajador de la construcción identificado como Homero, afirmó que sus preferencias políticas van hacia Vox, un partido de derecha español muy crítico con el régimen cubano.

"Yo les recomiendo a ustedes que luchen por la democracia que es lo que vale, democracia como esta. Yo estoy aquí y tengo mis nietos, trabajo. 58 (años) y trabajo, mira, rompiendo paredes y cargando escombros. Y no cobro paro, como muchos que están cobrando paro y dicen que hay desempleo porque no quieren trabajar. ¿Y este trabajo por qué no lo hacen?", cuestionó.

"Pónganse a trabajar, macho. El comunismo lo que reparte es pobreza y miseria nada más, y los dirigentes son los que se quedan con el dinero", recalcó.

Homero hizo sus declaraciones para el canal español El Toro TV. El periodista que lo entrevistó comentó en su cuenta de Twitter: "Cuando veáis a gente defender el comunismo sin siquiera haber pisado un país comunista (a no ser que se enriquezcan por ello), mostradles el testimonio de este señor".

El cubano explicó que se inclinó por VOX por su patriotismo y su defensa de los valores de España.

"Yo soy un emigrante, pero estoy aquí con derecho porque tengo mis papeles legales y vengo a trabajar. No vengo aquí a hacer negocios, ni a entrar en drogas, ni a robar, ni a ocupar viviendas", precisó.

"Yo no soy español, pero me siento español, mi abuelo era español. Soy cubano y toda la gente de América tiene sangre española en sus venas. Tengo mis nietos pequeños aquí, no quiero el comunismo en España. Si tengo que morirme aquí con los que están a favor de eliminar el comunismo me muero, porque quiero algo bueno para mis nietos que están aquí", concluyó.

Homero pudo conversar el viernes con Santiago Abascal, líder de VOX, cuando este visitó el barrio de La Latina, en Madrid.

El cubano había puesto un cartel en la reja de una ventana con la frase 'Viva VOX', y al paso de la comitiva del partido por la calle Abascal se acercó, lo saludó y lo conminó a salir a la calle y hablar.

"Yo soy cubano y estamos con ustedes", dijo muy emocionado al dirigente político.

"Quiero que esto suceda para este país, que es la madre patria de nosotros igual... Mis nietos pequeños y mi hija aquí, no quiero un comunismo. Lo que he pasado yo no lo quiero para ellos, no lo quiero para nadie", añadió.

Santiago Abascal compartió en su cuenta de Instagram la entrevista de Homero.

"Homero, cubano. ¡Viva Cuba libre de comunismo!", comentó.