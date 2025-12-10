Cubana en España da una lección en redes: "Si tu manera de opinar es ofender y juzgar, eso habla más de ti que de mí"

Una cubana residente en España respondió con firmeza a un comentario ofensivo que recibió en TikTok, en el que una usuaria la atacó con prejuicios hacia las mujeres cubanas.

En el video, la joven, identificada en la plataforma como @leyanetfrankedelp, leyó el comentario ofensivo que una usuaria le había dejado en TikTok, en el que la atacaba con prejuicios hacia las mujeres cubanas: “¿Estuvisteis mejor de jineta? [sic] Así que no te quejes, allí desde los 10 años hasta la muerte, en la calle buscando clientes. Jineterar 24 h.” (El comentario contiene expresiones ofensivas que se reproducen textualmente para contextualizar la respuesta de la protagonista).

La cubana respondió con calma pero con un mensaje claro. Aclaró primero que el término correcto es “jineteras” y criticó la falta de respeto y la ignorancia del comentario. “Qué malo es hablar desde la ignorancia y de una persona que tú ni conoces. Yo vine a este país fue para trabajar honradamente, y para tener un futuro digno. ¡Qué triste debe ser tu vida para inventar insultos de una persona que ni conoces!”, expresó.

La joven añadió que no tenía por qué dar explicaciones a quien solo busca ofender. “Tú escribes y escribes sin conocer a las personas, sin saber si mañana mi hija va a ver este tipo de comentario. Si tu manera de opinar es ofender y juzgar, eso habla más de ti que de mí.”

También defendió la dignidad de las mujeres cubanas: “De las jineteras que tú dices que hay en Cuba, muchas tienen más educación que tú. Así que piensa lo que quieras, sigue opinando, que yo seguiré creciendo, avanzando y luchando por lo mío, y tú seguirás ahí, escondido detrás de un perfil y de un comentario cobarde. Cada cual muestra lo que lleva por dentro, mi amor. Un besito de parte mía y de todas las jineteras de Cuba.”

El video ha generado decenas de comentarios, la mayoría en apoyo a la joven y en rechazo al mensaje discriminatorio.

Entre las respuestas se leen mensajes que defienden la dignidad de las cubanas y critican los prejuicios. Algunos usuarios recordaron que “hay millones de cubanas con más moral, valores y prestigio que muchos de los que las critican”, mientras otros lamentaron “la necesidad de ofender a alguien que ni siquiera conoces”.

Varias personas españolas también mostraron solidaridad y vergüenza por el comentario original, señalando que no representa a todos. Otros llamaron a no responder a los ataques en redes, recomendando no dar espacio a quienes buscan ofender.

También hubo reflexiones sobre el uso del término “jineteras” y cómo muchos lo emplean sin conocer su contexto en Cuba.

El caso se suma a una serie de situaciones similares que han afectado a migrantes cubanas en redes sociales, donde enfrentan ataques o comentarios discriminatorios por su origen o por compartir su vida cotidiana fuera de la isla.

En agosto pasado, otra joven cubana en España, identificada como @legmy_, alzó la voz en TikTok tras recibir mensajes como “si no te gusta, vete a tu país”. En ese video, explicó que “cuando alguien te dice ‘si no te gusta, vete’, esa persona no está defendiendo una costumbre; está utilizando tu origen para invalidar tu opinión”. Su denuncia sobre la xenofobia que enfrentan los migrantes cubanos provocó un amplio debate en redes.

Más recientemente, en noviembre, la misma creadora de contenidos denunció haber sido víctima de manipulación mediática y de una ola de odio en redes, después de que un medio español presuntamente tergiversara sus videos. “Hago mis contenidos con mucho respeto, pero han cambiado mis palabras y eso genera odio”, explicó en esa ocasión.

Meses antes la cubana Karlita, residente en Galicia, también se defendió de críticas por un video donde mostraba su sorpresa ante un detalle de la vida cotidiana en España. Tras recibir burlas y ataques, respondió con firmeza: “Tú saliste de fango al pecho… acuérdate de tus raíces”. Su reflexión sobre el proceso de adaptación y la identidad migrante generó un amplio debate entre cubanos dentro y fuera del país.

Casos como estos muestran la exposición constante que enfrentan los migrantes cubanos en redes sociales y la necesidad de promover un debate más respetuoso sobre su presencia e integración en otras sociedades.