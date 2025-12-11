"A esa hora los cubanos están durmiendo": cubana revela costumbres de España que le sorprenden y desata reacciones

Una cubana que vive en España ha generado una ola de comentarios en TikTok tras publicar un video en el que menciona varias costumbres del país que, según dice, “a los cubanos nos dejan totalmente locos”. En la grabación, titulada “Cosas de España que a los cubanos nos dejan locos”, la creadora de contenido @irene.morell.gonz repasa con humor y asombro hábitos españoles que le resultan curiosos, desde el café con hielo hasta las cenas que comienzan cerca de la medianoche.

“Cosas de los españoles que a nosotros los cubanos nos deja totalmente locos, totalmente en shock, si eres un cubano viviendo aquí en España quédate porque te vas a morir de la risa”, dice al inicio del video. La joven comenta que una de las costumbres que más le sorprendió fue descubrir que, incluso en verano, los españoles no dejan de tomar café, pero le añaden hielo. “Es que aquí en verano no se deja de tomar café porque le echan hielo al café, eso para nosotros los cubanos es bastante loco, porque eso en Cuba aunque haya verano, invierno, cualquier cosa es el café caliente”, explica entre risas, y añade que entiende que “las temperaturas de aquí nunca se van a comparar con las de Cuba” porque “aquí es demasiado el calor”.

Otra de las diferencias que menciona es la venta de huevos por tamaño en los supermercados. “¿Cómo les explico a mis hermanos cubanos que aquí se elige huevo por tamaño? Sí, caballero, por S, M, L y hasta XL, mientras que en Cuba no hay ni huevo”, señala sorprendida, recordando que en la isla “cuando te venden el cartón lo mismo que te da que te toque pequeño, que te toque grande, es el mismo precio”.

También le llama la atención el hábito de comprar agua embotellada en lugar de beber del grifo. “Aquí se llevan los litros de agua embotellada a la casa para tomar cuando el grifo está ahí, que no hay ningún peligro. En Cuba nosotros tomábamos el agua de la pila, que no limpiaban las tuberías y hacíamos anticuerpo y estamos vivos”, comenta, aclarando que, aunque entiende que en España el agua del grifo es segura, le parece “un gasto innecesario”.

Entre risas, cuestiona también la costumbre de comprar bolsas de hielo en el supermercado pese a tener moldes para hacerlo en casa. “¿Entonces por qué compran bolsas de hielo en el supermercado? Me parece un gasto innecesario”, dice, y añade: “Entiendo que el hielo para una emergencia está bien, pero para llevárselo para su casa, no sé. Explíquenme por ahí para qué son las bolsas de hielo”.

El horario de las comidas es otro de los choques culturales que menciona. “Otra cosa que no supero es las cenas tan tarde, explíquenme por qué tienen que cenar tan tarde. Yo tengo la cena navideña de la empresa el 19 de diciembre, ahora pregúntenme a qué hora es: a las 11 de la noche. A esa hora los cubanos están durmiendo ya”, afirma entre risas. La joven cierra su video asegurando que sus observaciones no buscan ofender: “Espero que les haya gustado, ustedes saben que lo digo todo desde el cariño y estas son las cosas que me sorprenden, y hay muchas más, pero bueno comenta cuáles son las cosas que más te sorprenden aquí en España”.

El video acumuló cientos de comentarios, tanto de españoles que explicaron las costumbres como de cubanos que se sintieron identificados con la experiencia. Algunos usuarios ofrecieron respuestas informativas y contextuales. Una persona comentó que “en España hay zonas donde el agua tiene mucha cal y eso te genera piedras en el riñón, así que no es ninguna tontería comprar el agua embotellada”. Otro explicó que “el hielo de las bolsas dura más sin derretirse, por lo que tenemos las bebidas frías más tiempo”, mientras otros señalaron que “aquí los hielos en bolsa se venden para los bares y hoteles y además para las movidas de los jóvenes”.

También hubo quienes interpretaron los horarios desde la costumbre local. “Tú cena de empresa es tarde porque hay otras reservas antes, es decir habéis llegado tarde”, comentó alguien, y otra persona recordó que “a las seis de la tarde se merienda y a las ocho se cena como los pollos”. Algunos optaron por la empatía al escribir “Cielo, son nuestras costumbres, con el tiempo lo verás normal”, mientras otros defendieron con firmeza la vida local: “En España vivimos como nos da la gana y el que venga que haga lo mismo”.

El debate también dejó espacio para el humor. Un usuario comentó “que en España hace más calor que en Cuba?” acompañado de emojis, mientras otro señaló entre risas que “en verano esos siete cubos de hielo no dan ni para una hora”. No faltaron tampoco mensajes de reconocimiento hacia la forma en que la cubana abordó el tema. “Agradecerte el tono que usas para comentar cosas que te llaman la atención de España. No todos los inmigrantes lo hacen y da gusto ver que lo haces con respeto y una sonrisa”, escribió alguien.

El testimonio de @irene.morell.gonz se suma a una tendencia de migrantes cubanos que utilizan las redes sociales para compartir sus primeras impresiones sobre España. En otro caso, un joven afirmó que “venía preparado para muchas cosas pero estas cinco me dejaron frío”, al hablar del respeto en las calles, la puntualidad del transporte público y el trato amable que recibe en su día a día.

Otra creadora cubana publicó un video en el que desmintió ideas sobre la vida en España, asegurando que “los españoles sí se bañan, los españoles no huelen mal” y que “sí se puede vivir con un salario mínimo”.

También se han hecho virales videos sobre las fiestas y celebraciones en el país, como el de una joven cubana que aseguró haber perdido la cuenta de “cuántos días festivos y cuántas fiestas se hacen aquí". Estos relatos, que acumulan millones de visualizaciones, reflejan el choque cultural que experimentan muchos emigrantes cubanos al llegar a un país donde la rutina, las costumbres y hasta los horarios de comida funcionan de manera muy distinta a la vida en la isla.