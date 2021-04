William Levy comparte nuevas fotos de "Café con aroma de mujer" y enloquece a sus fans

Con un simple "¿Un café?" y unas fotografías en las que aparece con cara de seductor, el actor cubano William Levy ha logrado arrancar suspiros y causar una verdadera revolución entre sus seguidores de las redes sociales.

El artista no hace más que dejar la miel en los labios de sus fanáticos cada vez que publica algún adelanto de lo que será la nueva versión de la telenovela Café con aroma de mujer, y esta ocasión no ha sido menos, pues el isleño compartió en su muro de Instagram unas imágenes pertenecientes al set de rodaje de la serie que han despertado todo tipo de comentarios.

Esta vez, la escena de filmación que William Levy regaló a sus admiradores fue completamente interior. En las instantáneas podemos verle sentado en la mesa de lo que parece ser un bar, mientras luce de la manera más sexy un elegante traje de color negro. "¿Un café?", comentó junto a la publicación.

"Eres puro fuego cubanito", "Qué ganas de ver la telenovela", "Uy patrón, dame órdenes", "Simplemente irresistible", "Ay Sebastián!! ya no aguantamos por estos lados.... todas expectantes", "Me muero por verte cosa hermosa", "El más bello de todos", "Eres lo hombre más amado del mundo, Dios te bendiga siempre", "Todo un galán", "Me muero contigo, esa mirada me derrite" o "Dime a qué hora y allí llego", son varios de los simpáticos comentarios que ha recibido William Levy en su post, sin dejar de mencionar los casi 400 'me gustas' que acumula en apenas unas horas.

Ya queda cada vez menos para que esta nueva entrega de Café con aroma de mujer, producida por la cadena de televisión Telemundo, llegue a las pequeñas pantallas de las familias latinas, pues la fecha de estreno anunciada es para el próximo 25 de mayo de 2021 a través de dicho canal.

El show saldrá al aire por Telemundo con un elenco de lujo en el que no faltan los nombres de estrellas tales como el de la actriz colombiana Carmen Villalobos que da vida a Lucía, una joven que mantiene una relación con Sebastián Vallejo (William Levy) durante cinco años y hará todo lo posible por mantener su amor.

Además, la también actriz colombiana Laura Londoño, a quien podremos ver encarnando el papel principal de Gaviota, una recolectora de café de clase baja que se convertirá en el gran amor del rico hacendado Sebastián Vallejo y en la gran pesadilla de Lucía.

La grabación de Café con aroma de mujer aún se ha estado llevando a cabo en el Eje Cafetalero de Manizales, una región montañosa del oeste de Colombia desde donde hemos podido ver en las redes sociales a William Levy disfrutando de su precioso entorno natural.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.