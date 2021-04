¿Cuántos años necesita trabajar un cubano para comprar un simple celular en ETECSA?

Un joven cubano ha sacado la cuenta cuántos años tiene que trabajar para el Estado para poder comprarse un celular de los que comercializa el monopolio de las comunicaciones ETECSA.

Juan Carlos Acosta compartió en su muro de Facebook un análisis hecho a partir del precio de un móvil de la marca china TCL, modelo T799B. Un teléfono que en la web de la multinacional china se oferta por 449.99 dólares, y que la empresa cubana vende por casi 700 dólares, con tres meses de garantía y sin los accesorios.

"Calculo: 684 USD x 60 CUP (precio del dólar) = 41.040 CUP", escribió Acosta.

"Suponiendo que el cubano cobre un salario mínimo y real (no nominal), de 2.300 CUP mensual y que guarde (privándose de comer), 1.000 CUP (esto es solo un ejemplo hipotético, no se puede guardar 1.000 pesos porque o no comemos, o en nuestro trabajo robamos lo suficiente para poder guardarlo)", detalló.

"Guardando 1.000 CUP mensual llegamos a 41.040 CUP en 41 meses (3 años y 5 meses) jajajajaja... Además de que cuando pasen estos 3 años y 5 meses, ya habrán otros celulares en el mercado más caros, y habremos de seguir reuniendo o comprar un producto usado. Ahí está el cálculo. Es un abuso", concluyó.

Acosta también calculó cuánto tardaría un cubano en comprarse el celular si logra ahorrar 250 pesos CUP al mes, y se dio cuenta que para lograrlo tendría que asaltar a alguien o robar un teléfono.

"Guardando 250 CUP mensual, llegaríamos en 13 años, solamente a la suma de 39.000 CUP. Digo como el Gato de Cuba: ¡ESTÁN APRETANDO!", concluyó.

El joven cubano residente en Brasil Dylan Oddi Leke se había hecho la misma pregunta en el muro de Facebook del usuario denominado 'Patria y Vida'.

"Alguien me puede decir en cuántos años, trabajando en Cuba me puedo comprar este simple celular", inquirió, junto a una imagen del teléfono que ETECSA ofrece por 684 dólares.

Foto: Captura de Facebook/ Patria y Vida

Desde el año pasado, ETECSA comenzó a vender móviles en Moneda Libre Convertible (MLC) en sus oficinas comerciales en toda Cuba.

A pesar del descontento que generó la medida en la inmensa mayoría de los usuarios, pues muchos no cuentan con familia o amigos en el extranjero que puedan enviarles dólares, la entidad estatal alegó que la nueva comercialización "era parte de la estrategia para aumentar significativamente los teléfonos móviles en la banda de la frecuencia 4G".

La triste realidad no mejoró con la unificación monetaria en Cuba, que trajo un incremento de salarios y pensiones. Y es que paralelamente se produjo un aumento de los precios de bienes y servicios, por lo que sigue siendo prácticamente imposible para un cubano de a pie adquirir un celular.

El gobierno cubano fijó el salario mínimo en 2.100 pesos (CUP), unos 87 dólares al cambio oficial de 24x1, pero la canasta básica de productos subió a los 1.500 por persona al mes.

Además, el acceso al dólar o a otra divisa extranjera fuerte es imposible dentro del país, puesto que el gobierno de la Isla no vende dicha moneda en sus bancos, alegando falta de liquidez.

Mientras eso ocurre en Cuba, en países como España un móvil de la misma marca y características se puede comprar por mucho menos dinero, tal como muestra una búsqueda rápida en Internet.