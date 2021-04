Autoridades amenazan con llevar a tribunales a más de 3600 cubanos que se niegan a pagar las multas del coronavirus

Las autoridades cubanas afirmaron que más de 3600 cubanos en La Habana se han negado a pagar las multas correspondientes al decreto Ley 14/20, que sanciona a quienes presuntamente incumplieron con las medidas sanitarias contra el coronavirus, y que de no saldar la deuda los infractores podrían ser llevados a los tribunales.

El coordinador de Programas de la Economía del Gobierno Provincial de La Habana, Jorge Luis Villa Miranda, dijo que la cifra se eleva a 3656 presuntos infractores a quienes se les vencía el plazo para el pago de sus multas en el mes de abril, y que las autoridades ya están tramitando las denuncias por el impago de las mismas, reportó el semanario Tribuna de La Habana.

El funcionario señaló que de ese total 1222 corresponden a quienes fueron penalizados en diciembre del año anterior, fundamentalmente en los municipios Cerro, Diez de Octubre, Plaza de la Revolución, Marianao y La Habana Vieja.

Expresó que contra esas personas se aplicarán procedimientos para la resolución de los impagos, y recordó que en el mes de marzo se celebraron más de 150 juicios, donde los acusados fueron sancionados con internamiento, reclusión domiciliaria o libertad bajo restricción de movimientos.

El coordinador de Control y Fiscalización del Gobierno de La Habana, Orestes Llanes Mestres, advirtió al respecto que a quienes en un plazo de 30 días naturales después de haberse aplicado la multa no la paguen, se les duplicará el monto y el deudor podría ser llevado ante el tribunal municipal.

“Si en un plazo de 30 días naturales, a partir de que se impuso la penalización pecunaria, el infractor no la ha honrado, se le duplica su monto, y al transcurrir otro mes , la oficina de multas municipal lo denunciará ante la unidad de la policía correspondiente, que será la encargada de presentar un expediente ante el tribunal municipal popular”, afirmó.

La mayoría de los sancionados en marzo fueron ocupados en labores productivas en el sector agrícola, de los servicios comunales o la construcción, detalló Llanes Mestres.

El decreto 14/20 estuvo vigente cinco meses, desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021, y por él fueron multadas 57 000 personas en varias provincias de Cuba, explicó el funcionario.

Al finalizar el mes de febrero, los presuntos infractores debían alrededor de 7 millones de pesos.

El 1 de febrero ese instrumento jurídico fue sustituido por el Decreto/Ley 31 que incluyó 3 nuevos incisos, que recrudecen las sanciones contra personas que incumplan con las normas para evitar la propagación del Covid-19, recordó el rotativo.

Sin embargo, estos decretos han sido muy criticados por la población cubana, dada la severidad de las sanciones y la incompetencia de quienes aplican las multas.

Hace tres semanas una madre cubana trabajadora fue sancionada por inspectores con una multa de 1500 pesos por no escribir la fecha en un pomo de agua con hipoclorito en su centro de trabajo. "En el día de ayer fui víctima de una injusticia ante la cual no me puedo quedar callada", denunció en Facebook.

Asimismo, un padre cubano fue multado en la provincia de Camagüey por incumplir el toque de queda por coronavirus para poder llevarle alimentos a sus hijos.

Williams Valera Rosales denunció en redes sociales que, luego de llegar del trabajo, se dirigió a la casa de sus cuatro hijos a llevarles leche y pan para el desayuno, pero las autoridades lo multaron porque ya había iniciado el toque de queda.

El pasado 9 de abril las autoridades de La Habana dijeron que arreciarán la imposición de multas y otras sanciones penales y administrativas a quienes transgredan las medidas sanitarias y las restricciones de movilidad vigentes por la pandemia de COVID-19.

El jefe policial de La Habana, coronel Frank Gimen Jiménez, aseguró que se redoblará la vigilancia en las noches en la vía pública, así como las multas en horas diurnas a aquellos que violen las medidas sanitarias, con base en el Decreto-Ley 31.