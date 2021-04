Artista Yulier Rodríguez pide libertad para El Gato de Cuba

El grafitero cubano Yulier Rodríguez Pérez pidió libertad para el youtuber cubano El Gato de Cuba, quien se encuentra preso en Villa Marista, en La Habana, desde el 12 de abril.

“Es un hermano que ahora mismo está preso en Cuba por el régimen castrista y al cual arrestaron por decir lo que pensaba sobre su realidad”, indicó el artista -más conocido como Yulier P- en un vídeo publicado en Facebook en el que aludió a la intención ejemplarizante del gobierno al hacer arrestos como ese.

“Todos aquí somos uno, Cuba y los cubanos somos uno y lo que estamos viviendo con El Gato preso no es nada más que una consecuencia de hechos que han ocurrido durante todo el proceso del Comunismo en Cuba, personas que quieren llegar a crear un nivel de conciencia y un nivel de responsabilidad cívica al pueblo cubano, son apresados son servidos como lección”, añadió.

Yulier considera que el gobierno mete en prisión a personas como El Gato de Cuba “para que nadie se exprese, para que todo el mundo tenga miedo y que todo el mundo se calle y nadie salga a luchar por sus derechos y a luchar por su destino y por su realidad”.

Personas que acaban presas por “no aguantar más tanta opresión, por no aguantar más tanta miseria y por tener una conducta noble y moral y salir a exigir sus derechos, y salir a exigir libertad y decir basta de tanto abuso, de tanta opresión, de tanta miseria, de tanta extorsión y de tanta represión”, indicó el joven.

Yulier invita a los cubanos a unirse, al menos desde las redes sociales, para exigir la libertad de El Gato, y también de todos los presos políticos, muchos de ellos “disfrazados” por el gobierno como presos comunes.

“Lo que le pasa a El Gato le puede pasar mañana a ti, a mí y a cualquier familiar o a cualquier amigo, solo porque decidió tener honra y porque decidió no ser más humillado”, concluyó.

El Gato de Cuba -cuyo verdadero nombre es Yoandi Montiel Hernández- previsiblemente seguirá encarcelado en Villa Marista los próximos seis meses, antes de ser trasladado a una prisión (o Combinado del Este), según informó la Seguridad del Estado a sus familiares.

Numerosas personas han alzado sus voces pidiendo su liberación en los últimos días, entre ellos José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien anunció acciones en las calles en favor de su liberación.

"En los muros, parques, en papel, en todos los lados pongamos #Libertad para El Gato. Exigimos la liberación inmediata de: Yoandi Montiel Hernandez (El Gato) y Abel Valle Pérez (El Jimagua)", dijo Ferrer en un video compartido en Facebook.

Una petición publicada en la plataforma Change.org, que exige la libertad del youtuber, ya ha sido firmada por casi 13 mil cubanos.

También varios usuarios están manifestando su apoyo a El Gato de Cuba en redes sociales, empleando la etiqueta #libertadparaelgato como una forma de presionar al gobierno para su liberación.

A inicios de marzo, la Seguridad del Estado "lo invitó" a que trabajara para ellos, según contó entonces el youtuber. El pasado 10 de abril, denunció que habían intentado llevárselo a la estación de Policía de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, sin una citación oficial.

“Hoy se me han tirado tres veces aquí en la casa. Primero, un tipo vestido de civil que no se identificó, que dice que era el Jefe de Sector de aquí y me preguntó si yo podía acompañarlo porque el jefe de Aguilera quería hablar conmigo”, contó en una directa en Facebook, en la que precisó que si querían hablar con él que fueran a su casa o que le entregaran una citación oficial.

El Gato de Cuba se muestra muy crítico con el régimen cubano y ha apoyado a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y el Movimiento San Isidro (MSI). A comienzos de este mes, pidió entre lágrimas al opositor José Daniel Ferrer que abandonara la huelga de hambre.