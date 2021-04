Fallece Argelia Domíguez, madre del trovador cubano Silvio Rodríguez

Argelia Domínguez de León, madre del reconocido trovador cubano Silvio Rodríguez Domínguez, falleció este miércoles, según informaron familiares en redes sociales.

“Aunque sabía que se acercaba tu partida, nunca se está preparado para perder a una madre, no pude despedirme, pero me quedo con tu amor y los recuerdos de todo lo que vivimos juntas. No sólo fuiste mi madre, la de Silvio, la de Mary, fuiste la madre de tus nietos, de todos nuestros amigos, conocidos, siempre te adueñaste de cada corazón que llegaba a tu vida”, dijo la hermana de Silvio, Anabell López, en Facebook.

“Quiero recordarte sonriendo y cantando nuestra canción "Quiéreme mucho". Descansa en paz, Madre querida, eres luz! Gracias, gracias, gracias!”, agregó.

El trovador había dedicado dos de sus discos a sus padres. El primero, “Rodríguez”, en honor a su padre, Dagoberto Rodríguez, y el segundo, “Domínguez”, a Argelia. Este último, tiene en la portada una foto de su madre a los 18 años.

Ella también canta una canción junto a su hijo para ese mismo fonograma. Se trata del tema El viento eres tú. “Ya lo he dicho en otra ocasión, mi madre es la música, aunque creo que en cierta forma las madres pudieran ser algo así como la música de cada cual”, comentó el cantautor en una entrevista para el sitio Zurrón del aprendiz.

“Nos sentimos muy bien durante la grabación. Ella ya conocía la canción de tanto cantársela y aunque no está muy acostumbrada a estos trajines, hicimos muy pocas tomas. A propósito, dejé un comentario de ella, una adivinanza de guajiros, al principio de la grabación, cuando le estoy explicando la distancia a la que debe de colocarse del micrófono”, relató sobre el tema que interpretaron.

Argelia Domínguez León vivió junto a Dagoberto Rodríguez en el barrio de La Loma ubicado en San Antonio de los Baños, actual provincia de Artemisa, a 26 kilómetros al sur de La Habana, donde nació Silvio.

Además de las labores domésticas, Domínguez compartió durante su adolescencia un dúo de canto con su hermana Orquídea Domínguez, con el cual participó en emisoras de radio y eventos culturales. Solía cantar a su hijo la canción «El colibrí», de la tradición popular.

De momento, el trovador no se ha expresado públicamente sobre la sensible pérdida.