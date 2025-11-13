Aeropuerto de Santiago de Cuba reanuda vuelos nacionales tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:
El Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, reanudó las operaciones de vuelos nacionales después de varios días de cierre por los severos daños que provocó el huracán Melissa, informó la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (ECASA) en sus redes sociales.
Según la entidad estatal, las labores de recuperación han sido “intensas y arduas”, y se han centrado en la reparación de las líneas eléctricas, postes dañados, sistemas de iluminación y áreas internas de la terminal aérea. Las imágenes publicadas por ECASA muestran techos parcialmente destruidos, estructuras afectadas y zonas del aeropuerto aún en proceso de rehabilitación.
La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba inició los trabajos de restablecimiento del servicio energético, mientras se avanza en la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público con luminarias LED alimentadas por celdas fotovoltaicas, una medida que, según el régimen cubano, busca mejorar la eficiencia y garantizar el servicio ante posibles contingencias futuras.
ECASA aseguró que el salón de inmigración y los baños ya fueron completamente reparados, permitiendo reabrir al público las áreas esenciales para pasajeros y trabajadores. Desde este lunes se reanudaron los vuelos nacionales, aunque no se precisaron detalles sobre los itinerarios ni la frecuencia de las operaciones.
La publicación oficial fue acompañada por un mensaje de “esperanza y unidad”, con el que la empresa estatal agradeció a los trabajadores de la aviación cubana y organismos involucrados en la rehabilitación del aeropuerto, considerado el principal punto de conexión aérea del oriente del país.
El huracán Melissa impactó duramente la región oriental de Cuba a inicios de noviembre, dejando un saldo de viviendas destruidas, severos daños en infraestructuras y un prolongado apagón que afectó a buena parte de la provincia santiaguera. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un balance oficial de los daños ni del número de damnificados.
