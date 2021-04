Precio del dólar sube hasta los 53 pesos en el mercado negro cubano

El precio del dólar en Cuba continúa en ascenso en el mercado negro, donde ya se cotiza a 53 pesos en Moneda Nacional.

En el grupo de Facebook Venta de Dólar en Cuba varios usuarios han confirmado que comercializan cada dólar a 53 pesos.

Algunos señalan que han podido llegar a vender sus "verdes" por 55 CUP, por lo que se espera que el valor del dólar en el mercado informal cubano continúe en ascenso.

Una mujer indicó en su comentario que si tuviera dólares no los vendía por nada. "Si yo tuviera no lo vendía a ningún precio, el peso cubano no vale nada, estás cambiando divisas por basura", señaló.

Otra persona indicó con un tono de humor, que esperaba a que subiera todavía más, para vender lo que compró barato en 2020. "Estoy esperando a que suba más y a los desesperados por hacer cola en la MLC (tiendas) para no comprar nada y los que piensan viajar, para ver si vendo los que compré en 30 pesos al principio de pandemia", comentó.

En la web de clasificados Revolico el dólar también está a 55 pesos desde marzo. La transferencia de Moneda Libremente Convertible (MLC) algunas personas la ofrecen a 1 por 47 pesos y los euros a 55 CUP.

En marzo el precio del dólar y de otras monedas fuertes como el euro se mantuvo en el mercado informal entre los 50 y 53 pesos cubanos.

Tras 4 meses de iniciarse la unificación monetaria y la llamada "Tarea Ordenamiento", el comercio ilícito sigue siendo la única vía de los cubanos para acceder a la moneda dura. El salario no alcanza para vivir y están completamente desabastecidas las tiendas en CUP por la grave crisis económica en el país.

Actualmente en la Isla las pocas cosas a la venta están en las tiendas en MLC, por lo que se hace imprescindible tener algunos dólares para adquirir los productos de primera necesidad en las tiendas recaudadoras de divisas.

Aún teniendo el dinero muchas veces tampoco se encuentran los artículos necesarios. Para poder entrar a estas tiendas las personas tienen que hacer grandes colas sin saber si al momento de acceder a la compra habrá o no aquello que están buscando.

En medio de este complejo contexto, el Estado asegura que no vende los dólares en las Casa de Cambio porque carece de efectivo. La tasa de cambio oficial del Banco Central se mantiene a 1 dólar por 24 pesos (CUP) y a 1 euro por 28.25 pesos (CUP).

Sin embargo, si alguien acudiera a las instituciones del Estado para vender su moneda extranjera, se iría con grande pérdidas. En este sentido el propio Banco Central de Cuba (BCC) advirtió a la población que con la tasa oficial del dólar van a perder dinero.

El mensaje lo transmitieron a través de su cuenta oficial en Twitter. Recordaron a los cubanos que "para el envío de transferencias entre tarjetas en moneda libremente convertible (MLC) es necesario comprobar que el número de la tarjeta de destino comience con 9225" pues si no fuera así transferirían el dinero a una cuenta en moneda nacional.

En tales casos, el BCC sugiere no hacer la transferencia pues al enviar el dinero a una tarjeta en CUP se convertiría el monto mediante el cambio de 1 x 24 establecido oficialmente y esta tasa de cambio no es reversible, es decir, nadie puede actualmente en Cuba comprar un dólar en el banco por 24 pesos cubanos.