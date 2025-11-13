¡Nuevo subidón de precio! El dólar y el euro mantienen tendencia al alza en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este jueves con un nuevo aumento en el precio del dólar y del euro en Cuba por quinto día consecutivo, según revela en su parte diario el medio independiente elTOQUE.

Tras varios días de descensos en los valores de venta, el mercado informal continúa dando indicios de recuperación, lo que podría convertirse en una nueva tendencia alcista.

En las últimas horas la venta del dólar aumentó a 460 CUP, lo que supone 10 pesos más que el valor al que arribó en la jornada precedente.

La moneda europea también sube, en su caso de 480 a 490 CUP, 10 unidades más que el día anterior.

Evolución de la tasa de cambio

La Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMi) muestra que la Moneda Libremente Convertible (MLC) también sube, en su caso de 205 a 210 CUP.

El regreso del alza en las divisas confirma que el mercado informal sigue siendo el termómetro más fiable de la crisis económica cubana y de la profunda desconfianza en el peso nacional.

Tasa de cambio hoy 13/11/2025 -6:49 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 460 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 490 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 210 CUP.

¿Cambio en la tendencia del mercado informal?

El cambio rompe con la dinámica descendente que se instaló en el mercado informal desde finales de octubre, cuando el dólar descendió de 485 a 410 CUP y el euro de 540 hasta los 450 CUP, en un acelerado movimiento a la baja que supuso la disminución de casi 100 pesos cubanos en su cotización en un lapso de 10 días.

Sin embargo, ahora pareciera que el mercado vuelve a reaccionar a la presión de la demanda y a la incertidumbre general que domina la economía nacional.

El mercado informal cubano suele reaccionar con rapidez ante cualquier cambio en la oferta o en la percepción de estabilidad del peso.

Desde 2022, la tendencia ha sido una devaluación constante de la moneda nacional, apenas interrumpida por breves pausas o descensos momentáneos que nunca logran revertir el deterioro sostenido del CUP.

La persistente inflación, la falta de divisas y la desconfianza en las instituciones económicas del régimen siguen impulsando la demanda de dólares y euros como refugio.

Además, la escasez de efectivo y los problemas de conectividad bancaria en la isla limitan las transacciones formales, alimentando aún más el mercado paralelo.

Mientras el gobierno guarda silencio sobre la prometida “tasa flotante” anunciada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz a finales de 2024, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal continúa ampliándose.

En un artículo publicado la pasada semana, elTOQUE explicó por qué el valor del dólar y del euro en el mercado informal cubano periódicamente sube y baja, pero casi nunca regresa a su punto de partida.

El texto atribuyó ese comportamiento al fenómeno económico conocido como “sobrerreacción cambiaria” u overshooting, que ocurre cuando las divisas se disparan tras un cambio de expectativas y luego bajan parcialmente, sin volver al nivel anterior.

elTOQUE aseveró que desde 2022 este patrón se ha repetido en varias ocasiones -en 2022, 2023 y 2024- con picos especulativos seguidos de correcciones.

En 2024, además, el medio detectó campañas digitales coordinadas desde cuentas asociadas al Gobierno para distorsionar temporalmente la percepción del mercado y desacreditar la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI).

Durante 2025, en cambio, el movimiento del dólar y el euro ha sido más sostenido y menos abrupto, aunque la reciente caída de sus valores podría anticipar una nueva corrección.

elTOQUE concluyó advirtiendo que, aunque la propaganda oficial pueda generar bajas temporales en la tasa, las causas estructurales de la devaluación del peso -inflación, déficit fiscal y desconfianza- siguen intactas, y que el mercado termina reajustándose a su realidad.