Cubanos ganan cinco mil dólares con un Raspadito y confiesan cuánto dinero cobraron

El influencer cubano Jorge Álvarez Drake, conocido en redes sociales como @el_huevito.92, compartió con entusiasmo cómo él y su pareja ganaron 5.000 dólares tras comprar un Raspadito de lotería por solo 10 dólares en Estados Unidos.
En un video, Álvarez mostró el momento del cobro y aclaró las dudas de sus seguidores, luego de que uno de ellos se burlara asegurando que “solo recibiría la mitad del premio”.
Sin embargo, el joven y su pareja explicaron que recibieron el monto completo tras acudir a la oficina central de la lotería en Downtown Austin, Texas, donde se pagan los premios de mayor cuantía.
“Aquí tenemos el cheque de 5.000 dólares. No nos quitaron nada porque hasta un premio de este valor no te quitan nada”, contó la joven. Añadieron que solo debe reportarse como ganancia a efectos de impuestos.
“El proceso es muy fácil, solo tienes que dar tus datos personales para cobrar. En Texas, si tienes deudas, en escuelas, hospitales y otros, el Estado te descuenta automáticamente el dinero del premio”.
El influencer aprovechó la ocasión para animar a otros cubanos en Estados Unidos a probar suerte con los Raspaditos. “Si se sacan un millón, acuérdense de nosotros”, bromeó.
Preguntas frecuentes sobre el premio de lotería de cubanos en EE.UU.
¿Cuánto ganaron los cubanos con el Raspadito?
Los cubanos ganaron 5.000 dólares tras comprar un Raspadito de lotería por solo 10 dólares en Estados Unidos.
¿Recibieron el monto completo del premio?
Sí, recibieron el monto completo de 5.000 dólares porque, en Texas, hasta esa cantidad no se realizan deducciones. Sin embargo, deben reportarlo como ganancia para efectos de impuestos.
¿Qué se necesita para cobrar un premio de lotería en Texas?
Para cobrar un premio de lotería en Texas, solo necesitas proporcionar tus datos personales. Además, si tienes deudas, el Estado puede descontar automáticamente el dinero del premio.
¿Es recomendable intentar ganar dinero con loterías como los Raspaditos?
El influencer Jorge Álvarez Drake animó a otros cubanos en Estados Unidos a probar su suerte con los Raspaditos, señalando que podría ser una oportunidad de ganar dinero inesperado. Sin embargo, siempre es importante jugar con moderación y ser consciente de los riesgos asociados a los juegos de azar.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.