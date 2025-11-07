Cubanos ganan cinco mil dólares con un Raspadito y confiesan cuánto dinero cobraron

El influencer cubano Jorge Álvarez Drake, conocido en redes sociales como @el_huevito.92, compartió con entusiasmo cómo él y su pareja ganaron 5.000 dólares tras comprar un Raspadito de lotería por solo 10 dólares en Estados Unidos.

En un video, Álvarez mostró el momento del cobro y aclaró las dudas de sus seguidores, luego de que uno de ellos se burlara asegurando que “solo recibiría la mitad del premio”.

Sin embargo, el joven y su pareja explicaron que recibieron el monto completo tras acudir a la oficina central de la lotería en Downtown Austin, Texas, donde se pagan los premios de mayor cuantía.

“Aquí tenemos el cheque de 5.000 dólares. No nos quitaron nada porque hasta un premio de este valor no te quitan nada”, contó la joven. Añadieron que solo debe reportarse como ganancia a efectos de impuestos.

“El proceso es muy fácil, solo tienes que dar tus datos personales para cobrar. En Texas, si tienes deudas, en escuelas, hospitales y otros, el Estado te descuenta automáticamente el dinero del premio”.

El influencer aprovechó la ocasión para animar a otros cubanos en Estados Unidos a probar suerte con los Raspaditos. “Si se sacan un millón, acuérdense de nosotros”, bromeó.