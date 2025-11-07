Novedades en el mercado informal: ¿A cuánto se venden el dólar y el euro hoy en Cuba?

Este viernes vuelve a dejar novedades en el mercado informal cubano de divisas: la caída del dólar se ha frenado en las últimas horas, pero el euro, en cambio, ha registrado un bajón considerable.

Al amanecer de este 7 de noviembre, la moneda estadounidense permanece tasada en 410 CUP, el mismo precio que alcanzó el día anterior.

La moneda europea, en cambio, desciende de golpe 20 pesos y se sitúa en los 460 CUP, lo que supone que la diferencia entre ambas divisas se ha acorta solo a 50 pesos entre una y otra.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), por su parte, se mantiene tasada en 205 CUP, según revela el parte publicado este viernes por el medio independiente elTOQUE.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio hoy 07/11/2025 -7:09 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 410 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 460 CUP.

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 205 CUP.

En un artículo publicado este miércoles, elTOQUE explicó por qué el valor del dólar y del euro en el mercado informal cubano periódicamente sube y baja, pero casi nunca regresa a su punto de partida.

El texto atribuyó ese comportamiento al fenómeno económico conocido como “sobrerreacción cambiaria” u overshooting, que ocurre cuando las divisas se disparan tras un cambio de expectativas y luego bajan parcialmente, sin volver al nivel anterior.

elTOQUE aseveró que desde 2022 este patrón se ha repetido en varias ocasiones -en 2022, 2023 y 2024- con picos especulativos seguidos de correcciones.

En 2024, además, el medio detectó campañas digitales coordinadas desde cuentas asociadas al Gobierno para distorsionar temporalmente la percepción del mercado y desacreditar la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI).

Durante 2025, en cambio, el movimiento del dólar y el euro ha sido más sostenido y menos abrupto, aunque la reciente caída de sus valores podría anticipar una nueva corrección.

elTOQUE concluyó advirtiendo que, aunque la propaganda oficial pueda generar bajas temporales en la tasa, las causas estructurales de la devaluación del peso -inflación, déficit fiscal y desconfianza- siguen intactas, y que el mercado termina reajustándose a su realidad.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 7 de noviembre:

1 USD = 410 CUP.

5 USD = 2,050 CUP.

10 USD = 4,100 CUP.

20 USD = 8,200 CUP.

50 USD = 20,500 CUP.

100 USD = 41,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 460 CUP.

5 EUR = 2,300 CUP.

10 EUR = 4,600 CUP.

20 EUR = 9,200 CUP.

50 EUR = 23,000 CUP.

100 EUR = 46,000 CUP.

200 EUR = 92,000 CUP.

500 EUR = 230,000 CUP.

Mientras tanto, sigue sin saberse qué pasó con "la tasa flotante" anunciada desde finales desde 2024 por el primer ministro, Manuel Marrero, quien anunció cambios con el fin de intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas.