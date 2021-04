Aumentan quejas por el sistema de citas del Consulado de España en La Habana

Las quejas de los usuarios de la página web del Consulado de España en La Habana crecen ante la imposibilidad de hacer una cita para los trámites de pasaporte español.

Los funcionarios de la sede diplomática en Cuba han señalado en su perfil de Twitter que todas las tardes abren opciones de reservas con fechas a largo y a corto plazo en su página web. Sin embargo, los usuarios han comentado que no consiguen acordar una fecha para sus trámites porque la mencionada web les da "error" continuamente.

En su mensaje en redes sociales los funcionarios exhortan a las personas a evitar usar el servicio de gestores para sacar cita y recuerdan, que al ser nominativas e intransferibles, las mismas no pueden cancelarse.

Según indican, han eliminado la posibilidad de cancelar citas concedidas a fin de impedir que los vendedores de estas reservas hagan citas falsas para luego ofrecerlas a los verdaderamente interesados.

En este sentido aseguran que la intención de la medida es que los usuarios necesitados de citas las pidan cuando en verdad se van a utilizar. El problema se da cuando varios usuarios indican que la web les da "error" y no consiguen fijar una fecha para sus trámites.

Un ciudadano pidió a la sede diplomática orientación sobre cómo solicitar una cita, destacando que tuvo que cancelar la que tenía en marzo por demora del propio Consulado y ahora la página no funciona por lo que no sabe cómo ni dónde pedir nueva fecha para tramitar su pasaporte.

Una persona que pidió no ser identificada, indicó a CiberCuba que lleva varias semana intentando a diario sacar cita para renovar su pasaporte español y no consigue que la web le muestre las fechas disponibles.

La usuaria de Twitter María Carla Reyes Gallardo, señaló en su comentario a la publicación del Consulado de España en La Habana varios elementos sobre por qué considera que es casi imposible reservar cita para los trámites.

"La web es inestable, la información sobre el procedimiento es pobre, y mejor no hablar de los horarios. Igualmente la velocidad que demanda el proceso no permite ponerse a elegir con exquisitez días u horas", dice Reyes en su mensaje.

La mujer añadió más elementos, destacando que "el Consulado no se ha planteado buscar una solución real que facilite el proceso en tiempos de coronavirus. No creo que sea tan complejo implementar un sistema, al menos regional para los que no puedan acceder a La Habana.

Terminó su comentario señalando que no quiere que sean vistas sus palabras como una crítica sino "como un llamado a perfeccionar su sistema, que aunque medianamente funcional, deja todavía mucho que desear".

Los mismos problemas con la web del Consulado de España en La Habana ocurren para aquellos que esperan confirmación de sus procesos de ciudadanía española, pues muchas veces al intentar acceder a la página los enlaces no funcionan correctamente o dan error.

Desde CiberCuba se ha indagado, vía correo electrónico, sobre este tema con el Consulado español, pero hasta el momento de redactar esta nota de prensa no se ha recibido una comunicación de respuesta.

El Consulado de España en La Habana rompió un récord de pasaportes solicitados en un día, este miércoles, con 155 peticiones recibidas.

En marzo esta sede diplomática en Cuba estrenó una oficina para duplicar su capacidad de expedición de pasaportes. Tienen previsto ir de 50 a unos 200 diarios. Para lograrlo deben llegar a tener cinco ventanillas de atención al público simultáneas y una separada de caja para el cobro.