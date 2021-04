Madre cubana: "Después de 3 días levantándome a las 4, al fin podré comprarle galletitas a mi hija"

Una madre cubana compartió en redes sociales su experiencia personal sobre la compra de dulces para su hija, luego de intentar durante tres días alistarse a una cola en una de las tiendas en dólares que el Gobierno habilitó con el fin de paliar la crisis económica agudizada por la pandemia del coronavirus.

En el grupo de Facebook “Todo en MLC”, la mujer expresó su sorpresa tras conseguir un “turno” en la fila y poder así adquirir galletitas en ese centro comercial en La Habana. “Increíble, pero cierto. Después de tres días levantándome a las 4:00 a.m. y llegando a las 5:30 a.m.”, escribió.

“Por fin hoy logré coger un número en La Perla, calle 222 y 25. Pero no fue tan fácil, tuve que correr y ponerme fuerte, porque resulta que todos quieren ser los primeros. ¡Al fin podré comprarle las galletitas a mi hija!”, expresó.

“Muy triste, y cuántos niños seguro que ni los padres pueden hacer la cola por no tener el dinero, qué fuerte, me da mucha tristeza”. “Yo llevo días tratando de comprar un refrigerador porque me hace falta y nada de nada”, dicen algunos de los comentarios a la publicación.

“Qué bueno, mi sobrino llegó el sábado a las 5am y compro el Domingo a las 9 y algo... Abusivo toda esa situación”. “Qué asco todo esto, que porquería de país, qué manera de pasar trabajo”. “Es indignante esta situación no nos merecemos esto y menos en medio de una pandemia, qué triste, es horrible pasar lo que estamos viviendo”, refieren otros.

Como puede verse, experiencias similares son comunes actualmente en medio del desabastecimiento que sufren los cubanos, quienes en muchos casos deben madrugar casi a diario, en una lucha constante para poder obtener alimentos y cualquier otro artículo necesario. Las redes sociales dan fe de ello.

Usuarios del grupo de Facebook “Donde hay equipos en MLC”, por ejemplo, se preguntan dónde adquirir electrodomésticos. ¿Es cierto que en Boyeros y Camagüey (La Habana) hay olla Reina? Necesito respuesta. Hoy estuve a las 5:20 a.m. en Trasval y miren esto”, señaló un internauta al compartir imágenes de la extensa cola a esa hora de la mañana.

Cabe recordar que en tales centros comerciales habilitados por el gobierno es prácticamente donde único se encuentra algún que otro alimento y artículo básico, pues las tiendas en pesos convertibles CUC y moneda nacional, están prácticamente desiertas.

Esto abre una brecha bastante pronunciada entre los cubanos: Quienes tienen acceso al dólar o Moneda Libremente Convertible (CUC) es una parte de la población que recibe divisas a través de remesas familiares.

En septiembre de 2020, una actriz cubana y madre de tres niños, calificó como una "falta de respeto" que la población esté dividida entre los que solo cuentan con CUC y los que tienen dólares americanos.

En ese entonces, lamentaba el fuerte contraste entre los mercados que operaban en MLC y los de CUC. “Es un abuso con la gente, porque no todo el mundo tiene a alguien que le mande dinero de afuera”, dijo.