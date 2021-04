Rey Chávez estrena "¡Basta Ya!", y pide a los cubanos que no se cansen de luchar

El cantante cubano Rey Chavez lanzó su más reciente sencillo y videoclip "¡Basta Ya!", donde pide a los cubanos dentro de la isla que no se cansen de luchar por el fin de la dictadura.

La canción, que se inscribe dentro de la oleada de temas musicales que desde febrero piden un cambio para Cuba, es otro grito de libertad y de aliento para los cubanos que desde dentro de Cuba sufren la represión del régimen y la miseria generada por una economía dependiente e ineficiente.

"Soy de un pueblo que sufre y que se cansó de esperar / más de 60 años esto no acaba de cambiar / personas que golpean por solamente expresar / su manera de pensar. ¡Basta Ya!...", señala la letra, en la que se denuncian la escasez, el hambre, la separación de las familias, y la represión del régimen cubano.

"Diosito por favor ayuda al que tenga frío / y llena, a esos estómagos vacíos / miro a mi tierra y nunca sonrío / porque lo que veo me da escalofríos", dice la canción.

"Hay muchas personas muriéndose de sed / por favor mi Cuba lucha que yo tengo fe / Abajo la dictadura / ni cojones seremos como el Che", subraya Rey Chávez, en un video donde se alternan imágenes de los acontecimientos que han estremecido la isla en los últimos 60 años: las oleadas migratorias, los Congresos del Partido Comunista, personas haciendo cola, la huelga de hambre de activistas de UNPACU, la represión contra Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y el Movimiento San Isidro, los sucesos en el Ministerio de Cultura de noviembre y enero pasados, la muerte de la niña Paloma y las detenciones arbitrarias que ocurren casi diariamente en el país.

Más adelante, asegura "Basta ya, yo soy de un pueblo que sufre / hoy canto para que me escuchen / ya me cansé de callar. Basta ya, quiero decir lo que siento / quiero decir lo que pienso / sin que me quieran censurar ¡Viva San Isidro!".

"Con tanta necesidad los ideales se fueron, necesitamos 100 por ciento de los extranjeros, hay cubanos ahorrando el año entero pa pasarnos un ratico en Varadero, los médicos en bicicleta, una cosa de locos, andamos por ahí con el corazón roto, las esperanzas muertas, Cuba no despierta, y la gente descontenta ¿dónde es que se manifiesta?", señala la canción.

En ella se escuchan los gritos ¡Vete de Cuba Cabrón!, ¡Somos UNPACU!, ¡Somos San Isidro!, ¡Abajo la dictadura!, ¡Patria y Vida", y se afirma: "Basta ya, ya me cansé de callarme / mi pueblo se cayó ahora tiene que levantarse (...) Abajo la dictadura. La patria no es uno solo, la patria es de todos, soy un plantado, soy san Isidro".

En medio de la crisis económica y política que vive Cuba, varios músicos han compuesto temas de apoyo a los movimientos y activistas que han hecho visible la represión contra activistas y opositores en la isla por parte del régimen y su órgano represivo, la Seguridad del Estado.

Uno de los que más visibilidad y apoyos ha ganado es Patria y Vida de Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, estrenado en febrero pasado, que desató una agresiva reacción del Gobierno en la isla por sus críticas demoledoras al sistema.

Semanas después apareció Un sueño, de El Micha, en la que saca a relucir la Cuba de los callejones y los barrios marginales, donde la situación es todavía más difícil que en otras zonas del país. Asimismo denuncia la apertura de las tiendas en Moneda Libremente Convertible, y afirma que no quiere a Cuba en "blanco y negro, la quiero a color", en crítica a la polarización política y al odio contra la oposición alentada por las autoridades en medios sociales.

Actualmente en Cuba se vive una ola represiva contra activistas y opositores que mantiene a varios de ellos sitiados en sus propias casas y víctimas de una estrategia de desgaste para silenciarlos instaurada por la Seguridad del Estado, brazo represivo del régimen.

En ese contexto, los temas musicales mencionados han servido para alentar la lucha y sensibilizar a milles de personas que dentro de Cuba desafían al régimen poniéndolos a todo volumen en sus casas, como una forma de pedir un cambio para el país.

La canción de Rey Chávez llega en un momento sensible para activistas y opositores en Cuba, donde el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, se declaró en huelga de hambre y sed hastiado de la violencia del Estado.

El músico cubano Rey Chavez, por su parte, reside en Estados Unidos y lleva varios años incursionando dentro de la música y labrándose un importante camino dentro de la industria del género urbano, donde ha conseguido numerosos éxitos.