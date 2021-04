Yotuel pide a Luis Manuel que pare la huelga de hambre: Te necesitamos conectado hoy, mañana y siempre

El cantante cubano Yotuel Romero envió un mensaje al líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, en el que le pide que abandone la huelga de hambre que realiza desde el pasado 25 de abril.

"Está en huelga de hambre y en huelga de sed y no le importa su vida, pero a mí si me importa la tuya, mi hermano, me importa y mucho. Porque lastimosamente, si ocurriera lo que nadie quiere que ocurra, brother, lo que te van a fabricar es que moriste de COVID. Van a decir: 'joven cubano opositor, aislado, muere de COVID'. No, brother, eso es 'patria o muerte', y tú eres 'Patria y Vida'", expresó.

"Luisma, te necesitamos hoy, mañana y siempre, como tú dices, conectado brother, no desconectado. Si te nos vas, te desconectas, papi, te desconectas, negro", agregó.

"Por favor, para esa huelga, mi hermano, e intentemos todos hacer las cosas como tú quieres, tus obras, la libertad de Cuba, pero no te vayas, brother. no te desconectes. Te quiero, bendiciones. 'Patria y Vida'", concluyó.

La salud de Luis Manuel Otero Alcántara se deteriora cada día y su vida está en riesgo, según un mensaje publicado el martes en su página de Facebook.

El artista plástico cubano sigue demandando al régimen castrista el respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, el cese de la vigilancia que la Seguridad del Estado mantiene sobre él, y que no le permite salir de su casa, así como la devolución de sus obras de arte, confiscadas por las autoridades represivas el pasado 16 de abril.

"El Estado cubano es consciente de esto y su respuesta es la violencia, el aislamiento. Luis está solo en su casa en Damas y San Isidro, apenas tiene comunicación con sus amigos y familia, no permiten que nadie lo visite o vele por él", denuncia el texto.

El propio Luisma difundió el martes un audio dirigido a sus amigos, seguidores y personas que están preocupadas por él, en el que asegura que prefiere la vida a la muerte.

"Mi mensaje sigue siendo de Patria y Vida. Si mi mensaje fuera de muerte yo me tirara de un balcón o delante de un tren", dijo.

El joven activista, quien arrastra las secuelas de la huelga de hambre de noviembre pasado, afirmó que se siente bien, aunque está fatigado y cansado.

"Yo amo el arte por encima de cualquier cosa, amo la libertad por encima de cualquier cosa, y si tu me quitas las dos cosas... El arte es un espacio libre", recalcó.

"Yo no puedo vivir si no puedo caminar por las calles sin miedo", subrayó.

Luis Manuel Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre y sed el pasado 25 de abril, tras varios días bajo arresto domiciliario que terminaron con una detención, durante la cual fue encerrado en un calabozo con delincuentes que lo amenazaron y maltrataron psicológicamente.