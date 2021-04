27N: Está muriendo Luis Manuel Otero Alcántara y con él la libertad que simboliza

El Movimiento 27N publicó un comunicado a propósito de la huelga de hambre y sed que sostiene el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara desde el pasado fin de semana.

El grupo de artistas, que protagonizó una manifestación en noviembre de 2020 y otra en enero de este año frente al Ministerio de Cultura en La Habana, pidió la colaboración de organizaciones no gubernamentales, medios de prensa y personas de dentro y fuera de Cuba que puedan ayudar a buscar una salida pacífica al conflicto.

"Hoy Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del MSI, se encuentra al borde de la muerte, está en huelga de hambre y sed en la sede del MSI, y un gran cerco policial no sólo impide la entrada de sus seguidores o amigos, sino que incluso le ha negado a representantes de la iglesia católica la posibilidad de visitarlo", exponen.

"El pueblo de Cuba está preso del terror, enajenado en la ley de la supervivencia y en el temor a perder la tranquilidad artificial en medio de una miseria que crece cada minuto, desinformado e intimidado por el propio Estado que domina los medios masivos de difusión".

"Está muriendo Luis Manuel Otero Alcántara y con él está muriendo la libertad que él simboliza. Nosotros lo queremos vivo. Y lo necesitamos, para construir con él y con su luz la Cuba que nos aguarda", agrega.

Otero Alcántara está en su cuarto día de huelga para exigir el respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, poder salir de su casa sin ser vigilado o detenido, y la devolución de sus obras de arte, confiscadas por las autoridades el pasado 16 de abril.

Este jueves el joven artista publicó un audio en el que explica su situación y aclara que su apuesta es por la vida.

"Yo no estoy apostando por la muerte, siempre voy a estar apostando por la vida, pero una vida digna. La cámara que está afuera de mi casa, eso no es vida, eso es muerte. La policía que está en cada esquina no es vida, eso es muerte. Y yo no quiero vivir en esa vida", aseguró.