Padre cubano pide ayuda para conseguir un medicamento a su hijo

Un padre cubano desesperado pidió ayuda urgente para conseguirle a su bebé Probiotic Acidophilus with Pectin, un suplemento alimentario indicado para tratar problemas intestinales.

“Señores ando en busca de este medicamento, es para mi hijo que lleva una estadía de un año en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, de la Habana, debido a problemas del estómago”, indicó en Facebook Emmanuel Cala, padre de la criatura, que acompañó su escrito de fotos del bebé y del medicamento que necesita.

(Fuente: Captura de Facebook/Emmanuel Cala)

“Resulta que aún no tiene un diagnóstico preciso, o sea, no se sabe lo que tiene todavía, pero hasta el momento es el único medicamento que le hace bien y, como es costumbre, aquí en Cuba no hay, solo quedan 10 cápsulas que son para diez días”, añadió.

(Fuente: Facebook/Emmanuel Cala)

“Por favor, alguien que me pueda ayudar a encontrar este medicamento. Me urge para la sanación de mi hijo, mi único hijo, mi primer amor. Gracias”, concluyó el afligido padre, que incluyó dos teléfonos para contacto en caso de que alguien pueda ayudar. Los números son el 59692841 y el 56686509.

La petición de ayuda conmocionó a decenas de cubanos que manifestaron de inmediato su deseo de colaborar. La publicación cuenta hasta el momento con más de cien comentarios desde países como Italia, Rusia y Estados Unidos.

Algunos incluso afirman que ya tienen el medicamento en su poder y que solo necesitan encontrar la forma de poder enviarlo a Cuba, algo complicado en estos momentos por la reducción de vuelos a la isla debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

Varios comentaristas también instaron al padre del pequeño a exigir cuanto antes al hospital un diagnóstico serio sobre el caso.

En el último año, la creciente escasez de medicamentos en Cuba ha convertido las redes sociales en una plataforma activa de solidaridad para ayudar a conseguir medicinas imprescindibles en el tratamiento de muchas enfermedades, algunas de ellas graves.

El dramático déficit de medicamentos las autoridades lo justifican con el difícil acceso a las materias primas en el mercado internacional, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Los antibióticos orales, analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos y ansiolíticos son los medicamentos que más escasean. La dramática situación obliga a muchos a pagar a sobreprecio los medicamentos que se venden en el mercado informal o a comprarlos en dólares en las farmacias internacionales. La prensa oficialista, por su parte, promueve el uso de la medicina natural y tradicional como alternativa.

Varios artistas cubanos, como el humorista Limay Blanco o Andy Vázquez, han hecho uso de su visibilidad en las redes para gestionar con mayor rapidez esos recursos y movilizar a un sector más amplio de quienes quieran ayudar.