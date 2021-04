Escritor Carlos Manuel Álvarez responsabiliza a dictadura cubana por la vida del artista Luis Manuel Otero

El escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez habló este viernes con el artista Luis Manuel Otero, en huelga de hambre y sed desde hace seis días, y responsabilizó a la dictadura en Cuba por la vida del coordinador del Movimiento San Isidro (MSI).

“Dictadura, mi amigo no se puede morir”, dijo el autor de la novela Los caídos y del importante libro de crónicas cubanas La tribu en un breve post de Facebook.

Álvarez unió el pasado noviembre a los huelguistas acuartelados en San Isidro en protesta contra la represión y el encarcelamiento del rapero Denis Solís.

“Danos una causa y le pondré mi cuerpo”, finalizó el joven intelectual, quien fue también detenido violentamente la noche del 26 de noviembre d e2020, cuando agentes de la Seguridad del Estado cubano irrumpieron en la sede del MSI en Damas 955, La Habana Vieja, para desmontar la protesta pacífica que se transmitía regularmente a través de redes sociales.

Post en Facebook de Carlos Manuel Álvarez

La publicación de Álvarez comienza con un rápido parte sobre el estado de ánimo y de salud del artivista sometido las últimas semanas a un recrudecimiento de la represión y el control sobre su cuerpo y su arte.

“Hablo con Luis ahora, muy rápido, presa del bochorno, porque te parece que cada palabra que le haces decir es un tiempo vital que le restas”, escribió este viernes el narrador y director de la revista de periodismo independiente El Estornudo.

Y a continuación se lee: “«¿Cómo estás?», le pregunto. «Hecho pinga», me dice, en un lenguaje reseco, un tono desértico, palabras áridas que desconocen la humedad o la saliva y cuyas sílabas calizas restallan como piedras que ruedan por un acantilado hacia un vacío de polvo y humo”.

"Yo no estoy apostando por la muerte, siempre voy a estar apostando por la vida, pero una vida digna", ha afirmado por su parte Otero. "La cámara que está afuera de mi casa, eso no es vida, eso es muerte. La policía que está en cada esquina no es vida, eso es muerte. Y yo no quiero vivir en esa vida”.

Además de denunciar la “decrepitud totalitaria” del régimen cubano, Álvarez apostó el lunes último a que el gobierno “es demasiado cobarde” para dejar morir a Otero.

Este viernes, se han producido manifestaciones pacíficas en las calles de La Habana y gestos de protesta en otras ciudades de la isla; los manifestantes piden el fin del cerco policial contra Luis Manuel Otero y, en general el fin de la represión estatal contra las voces disidentes y los activistas políticos.

Imágenes han mostrado a ciudadanos de la isla gritando a coro “Patria y Vida”, un lema que se ha hecho recurrente en los últimos meses tras la publicación del tema musical homónimo que se opone al gubernamental “Patria o Muerte”.

Los manifestantes han sido reprimidos y detenidos por fuerzas policiales y agentes vestidos de civil, según se aprecia en videos publicados en redes sociales.

Tales acontecimientos responden a un llamado del MSI que también se hizo extensivo a cubanos residentes en el extranjero, como evidencian varios posts en redes sociales donde se aprecia a representantes de la diáspora isleña manifestándose, con intensidad y en número variable, ante embajadas o consulados en Valencia (España), Uruguay y México, entre otros sitios.