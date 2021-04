Daniela Reyes provoca los celos de Yomil con ardiente posado en redes: "Tampoco te pases"

La youtuber, influencer y actriz cubana Daniela Reyes desató los celos de su pareja, el reguetonero Yomil Hidalgo, en Instagram, al publicar un ardiente video en bikini rojo, con el cual dejó poco a la imaginación de sus fieles seguidores.

La modelo posó al ritmo de AM, del reguetonero Nio García, con un ajustado y sensual bikini rojo, presumiendo su escultural cuerpo, con el que ha recibido 30 mil corazones en la popular red social.

Entre ellos no faltó el de Yomil, que no esconde lo loco que está por su "cosha" y lo fan que es de su contenido, pero quien también quiso dejar claro que los celos lo invaden con esos posados tan sexys que su pareja publica con frecuencia en las redes sociales, y que con este en particular se estaba pasando un pelín.

"Óyeme, tampoco te pases ummm", comentó el reguetonero en la publicación.

Captura de Instagram / Daniela Reyes

La "escena de celos" de Yomil desató una avalancha de risas de los seguidores, que también aprovecharon para bromear con los artistas y aplaudir la bonita relación que mantienen desde el pasado año.

Entre los comentarios que recibió Yomil no faltó el de Daniela: "Ay papiiii, yo te amo muchitoooo".

Yomil y Daniela se han convertido en una de las parejas más populares de la farándula cubana y más seguidas en las redes sociales. Además de estar felices en el amor, ambos están desarrollando sus carreras cada vez con mayor éxito y apoyan los proyectos del otro.

