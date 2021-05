Impiden viajar a La Habana a la activista Diasniurka Salcedo: “Yo voy a continuar”

La policía cubana impidió viajar a La Habana a la activista Dasniurka Salcedo Verdecia, cuando se trasladaba en moto con su esposo desde Artemisa, informó la propia Salcedo en Facebook.

“Yo voy a continuar”, dijo la activista en un video publicado en la red social donde documentó su detención por parte de la policía en medio de la carretera.

El video muestra cómo un policía uniformado le comunica a Dasniurka Salcedo que no puede continuar su viaje hasta La Habana: “Usted sabe que hoy es primero de mayo y usted no puede viajar hasta la Ciudad de La Habana, así que tiene regresar”, le dijo el policía.

Salcedo le demandó una explicación al oficial de la policía, y argumentó que ella llevaba meses sin que se le permitiera viajar “a ningún lado”.

“Yo quiero que usted me explique en qué parte dice que yo no puedo salir de mi casa, porque yo no estoy presa”, quien también exigió al oficial que si él no tenía una explicación, pues entonces que llamara a su jefe para que le explicara por qué se le estaba impidiendo trasladarse.

A lo que el agente respondió de modo autoritario: “Yo no voy a llamar a nadie, usted se va a retirar para su domicilio”.

No hay más información sobre el desenlace del suceso, a pesar de que al final del video la moto parece haber continuado en dirección a La Habana.

Dasniurka Salcedo, residente en Artemisa, es una de las activistas cubanas que ha sido acosada por la Seguridad del Estado en los últimos meses, como parte de la escalada represiva protagonizada por el gobierno cubano.

Por su parte, en La Habana, continúan bajo vigilancia policial en su casas más de una decena de activistas, mientras que el barrio de San Isidro, donde se encuentra en huelga de hambre y de sed el artista Luis Manuel Otero Alcántara ha sido completamente militarizado.

Mientras, la salud de Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en un estado deplorable y ya no puede sostenerse en pie, pero la Seguridad del Estado sigue negando el acceso a su casa en Damas y San Isidro.

Este viernes, la policía también impidió que un grupo de jóvenes cristianos, entre los que se encontraba el periodista y escritor Yoe Suárez, le brindara asistencia religiosa a Luis Manuel Otero Alcántara.