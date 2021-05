Asiel Babastro: Hoy mi cámara es una antorcha por la vida. No dejen que se muera LMOA

El director del popular videoclip de la canción Patria y Vida, Asiel Babastro, participó de la convocatoria realizada por Amnistía Internacional (AI) que, bajo el título 'La llama eterna', pretende movilizar el apoyo y la solidaridad a favor del artista Luis Manuel Otero Alcántara.

“Hoy mi cámara es una antorcha por la vida. No dejen que se muera Luis Manuel Otero Alcántara. La libertad siempre es poca. #lallamaeterna #movimientosanisidro #luismanueloteroalcantara”, publicó Babastro este sábado en su página de Facebook.

En su séptimo día de huelga de hambre y sed, el líder del Movimiento San Isidro (MSI) empieza a dar señales del colapso de su organismo, como imposibilidad de sostenerse de pie, dificultad para orinar e imposibilidad de hablar fluidamente. La preocupación entre activistas de la sociedad civil crece, al mismo tiempo que la solidaridad con el artista.

Babastro ha querido dar testimonio de su solidaridad subiendo a sus redes sociales un pequeño video en el que convierte su cámara de video en una antorcha “por la vida”, al mismo tiempo que pidió no dejar morir a Luis Manuel.

Para Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, los miembros del MSI son personas defensoras los derechos que abogan “por una libertad muy básica, el derecho a expresar pacíficamente sus mentes y sus almas”.

En concordancia con los principios de su organización, Guevara-Rosas pidió “a las personas artistas y a defensoras y activistas de los derechos humanos de todo el mundo que se unan a la campaña La Llama Eterna, en solidaridad con el MSI y artistas independientes del país”.

“La llama eterna” es una iniciativa conjunta de Amnistía Internacional y el artista plástico cubano Erik Ravelo, quien a través de un video conceptual “se inspiró y apoyó en sus compañeros artistas cubanos y en su valentía para resistir las restricciones ilegítimas impuestas por el gobierno cubano a su libertad de expresión”.

En el video, varios artistas e intelectuales usan sus medios de trabajo desde la plástica o la literatura, para encender una llama: pinceles, bolígrafos, esculturas y ordenadores son usados como antorchas en nombre de la libertad de creación y en contra de la censura y la represión.

El audiovisual termina con una voz en off citando uno de los fragmentos más emblemáticos de la película El gran dictador (1940), de Charles Chaplin: "A los que puedan oírme, les digo: no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio pasará y caerán los dictadores, y el poder que se le quitó al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así́, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá́".

“Está claro que el gobierno cubano no se avergüenza de acosarles, detenerles y vigilarles constantemente ante los ojos de la comunidad internacional, pero no están solas y no se dejarán silenciar. Seguiremos movilizando a personas de todo el mundo, incluyendo artistas, para que les apoyen y denuncien estas violaciones de derechos humanos y el trato inhumano y cruel de las autoridades cubanas”, señaló AI sobre la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los activistas en Cuba.

Por su parte, Ravelo explicó que el proyecto "representa la llama de la libertad: una llama que nunca se apaga, una acción contemporánea que nunca termina y que se mantiene viva gracias a nuestra solidaridad con los artistas que defienden la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental y, como artistas, nadie debe decirnos lo que está bien hacer o decir a través de nuestro arte".

"Por eso yo, junto con otros artistas en el video, quemamos nuestras herramientas, para construir un paralelismo con lo que el gobierno cubano está haciendo contra los artistas cubanos. Es hora de parar esta represión y respetar la libertad creativa”, dijo Erik Ravelo.

“Que el gobierno se sienta con el derecho a decirte traidor, apátrida, mercenario, que no regresar en dos años conlleve a perder la ciudadanía, que disentir te saque una invitación a que te vayas o a que te repriman, me parece absolutamente inaceptable”, opinó Babastro en un post publicado a comienzos de marzo.

“Son flagrantes violaciones de los derechos nuestros como ciudadanos y no deberían ni siquiera estar sobre la mesa”, añadió el realizador que incluyó imágenes de Otero Alcántara envuelto en la bandera en el videoclip de Patria y Vida, junto a Maykel Osorbo, el Funky, Gente de Zona, Descemer Bueno y Yotuel Romero.