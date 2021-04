Ex oficiales: Cúpula castrista teme a jubilados de FAR y MININT

La cúpula castrista teme a jubilados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) que -como la mayoría de los cubanos- fueron empobrecidos y viven desamparados, pese a que dedicaron sus mejores años a la defensa de Cuba, aseguró la pentarquía fundadora del Movimiento de Militares Objetores de Conciencia (MOC), en un comunicado difundido este viernes.

El régimen castrista teme a los militares jubilados, por "nuestro historial de combate e influencia moral entre los oficiales en activo; y es hora de alzar la voz en defensa del pueblo y nuestros ex compañeros de armas", subrayó el comunicado.

"Mientras el pueblo y ex-militares cubanos sufren todo tipo de carencias, los Castro, su familia y la cúpula gobernante, viven como millonarios", contrastó la pentarquía.

Una mayoría de militares jubilados de las FAR y el MININT viven en condiciones de pobreza, obligados a asumir trabajos inapropiados para su edad y salud; situación que contrasta con la opulencia de la familia Castro-Espín y la cúpula gobernante, describió el comunicado de ex oficiales cubanos, encabezados por el General de Brigada (r) Rafael del Pino Díaz.

"Al igual que le sucede a la inmensa mayoría de los cubanos, estos ex-combatientes, muchos de ellos veteranos de guerra, que expusieron sus vidas en confrontaciones bélicas innecesarias, ahora están también desprotegidos y abandonados a su suerte por el régimen castrista", remarcó el MOC.

Sus pensiones han perdido capacidad de compra ante la notable inflación provocada por la dolarización de la economía y -como otros muchos cubanos- viven hacinados junto a otros familiares; pese a que dedicaron los mejores años de sus vidas a la defensa de Cuba, afirmó la declaración.

Muchos ex militares ni siquiera son atendidos debidamente por la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), pese a que dedicaron los mejores años de sus vidas a las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad, incluidos servicios de bomberos, guardafronteras y policías; añadieron.

La prioridad de la ACRC es mantener "un control estricto sobre los militares jubilados, incluidos ex oficiales de alta graduación, que sacrificaron el bienestar de su familia y el suyo propio", concluyó el movimiento de Militares Cubanos Objetores de Conciencia (MOC), en su declaración firmada -además de por el general del Pino- por el ex Teniente del MININT, Ángel Madrazo Giro, y los tenientes coroneles de las FAR, Mario Riva Morales, Alfredo Lima Pérez y Máximo Ruiz Matoses, que actúa como portavoz de la pentarquía.

La declaración de este viernes sucede a la emitida recientemente por el MOC advirtiendo que la "destitución" del ministro de las FAR Leopoldo Cintras Frías y otros cambios en la jerarquía pretenden evitar una rebelión militar en Cuba, y reiteraron su llamado a sus compañeros de armas para que no disparen contra el pueblo.

En febrero, Carmen J. Alma, viuda de un combatiente del Ejército Rebelde, denunció que no recibe suficiente apoyo del gobierno y se quejó de las pésimas condiciones de su vivienda.

En octubre, Osvaldo Núñez Angulo, lisiado de la guerra de Angola, denunció que vive con una pensión "miserable", llenando su casa en Ciego de Ávila con carteles con frases como "Quién vive con 210 pesos. ¡Abusadores!", en referencia a su pensión, único sustento para él y su esposa.