Anamely Ramos cuestiona cómo el régimen puede procesar a Esteban Rodríguez estando desaparecido

La activista cubana Anamely Ramos González cuestionó la decisión de las autoridades de procesar penalmente a Esteban Rodríguez, quien se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 30 de abril, cuando fue detenido por la Seguridad del Estado.

Según denunció la joven en su muro de Facebook, el régimen pretende encausar a su compañero" por desorden público y resistencia".

"¿Cómo es que procesas a alguien desaparecido? Sistema legal cubano, vergüenza", subrayó Ramos.

A comienzos de semana Zuleidis Cepero, la esposa de Rodríguez, pidió una fe de vida de su pareja, tras más de 72 horas en manos de la policía política.

El activista fue arrestado el sábado en una plaza de la calle Obispo, en La Habana Vieja, cuando realizaba una manifestación pacífica en la que exigía ver a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), que en ese momento estaba en huelga de hambre y sed en protesta por el acoso del régimen.

"Hemos recorrido todas las estaciones, todas las unidades. La policía política no sabe darme respuesta de dónde se puede encontrar mi esposo. La Seguridad del Estado no responde a mis llamados. He ido a todos los lugares y nadie me sabe decir", detalló Cepero en un video publicado por el medio independiente ADN Cuba.

"Y estoy bastante preocupada, bastante enojada, ya son 72 horas", precisó la mujer, quien confesó sentirse exhausta, preocupada y atormentada.

"Mis hijas están llorando. Quieren saber de su papá. Toda la familia está muy preocupada", añadió, antes de describir a su esposo como un hombre humilde y honesto, un buen padre, amigo, hermano e hijo.

"Está batallando por los derechos de este país, porque todo cubano sea libre", subrayó Cepero.

Rodríguez fue detenido junto a otros 10 jóvenes en una plaza localizada en Obispo y Aguacate, La Habana Vieja, cuando demandaban que les dieran acceso a la vivienda de Otero Alcántara.

Según el periodista independiente Héctor Luis Valdés Corcho, el grupo fue trasladado hacia la 4ta estación de la policía, en las calles Infanta y Manglar, en el Cerro, y después los separaron y llevaron a otras oficinas de la Seguridad del Estado en la ciudad.

"Se desconoce el lugar de detención y por tanto están en desaparición forzada: Esteban Lázaro Rodríguez López, Félix Modesto Valdés Día, Lara Yumila, Luis Ángel Cuba Alfonso, Félix David Rodríguez Estévez y Manuel de la Cruz", detalló el reportero el 1ro de mayo.