Tribunal de la Habana niega el Habeas Corpus de Luis Manuel Otero Alcántara

El Tribunal provincial de La Habana rechazó este viernes el Habeas Corpus presentado el pasado 3 de mayo en favor del activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue sacado a la fuerza de su casa y trasladado a un hospital por autoridades cubanas para forzarlo a terminar con una huelga de hambre y sed.

La ONG Cubalex denunció en Facebook que la sala de lo penal afirmó que rechazaba el recurso dado que el joven artista independiente "no se encuentra detenido ni procesado, sino hospitalizado desde el 2 de mayo con un diagnóstico de inanición voluntaria, con lo cual admiten que la huelga tuvo lugar, a pesar de las muchas veces que el NTV la desacreditara", expresa el post.

El tribunal aseguró, al dejar sin lugar la solicitud, haber cumplido los trámites legales de este tipo de proceso y declaró que "con la información de la fiscalía comprobó que no se quebrantó formalidad ninguna, confirmando que se encuentra ingresado en una institución de salud de la provincia y no está sujeto a detención ni está bajo proceso penal y por tanto no hay presupuestos para declarar la ilegalidad de la detención".

El 3 de mayo se presentó el recurso de Habeas Corpus —procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad de su arresto— a favor del activista ante el Tribunal Provincial Popular de la La Habana, institución que según el derecho interno es competente para conocer la impugnación de la legalidad de la detención a que fue sometido, precisa.

Comenta que el "recurso fue notificado el 6 de mayo por la Sala 4ta del Tribunal Provincial Popular de la Habana, con escrito fechado el 5 de mayo en el que informan que dieron curso a la petición, instruyeron a la Fiscalía y a la Policía, solicitando la información que acreditara la situación procesal de Otero Alcántara".

La ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos en Cuba indica que todo aquel que desee acercarse al hospital Calixto García a visitar a Otero Alcántara, puede mostrar a la policía, en caso de ser detenido, el recurso legal.

"Si un policía o agente de la Seguridad le impide verlo, muestre el documento del Habeas Corpus que adjuntamos aquí. Explique que a Luis Manuel lo han expuesto en las redes sociales en perfecto estado de salud, por tanto, su retención en el hospital es arbitraria", subrayó Cubalex.

Según la organización, Otero Alcántara permanece recluido, aislado e incomunicado en el centro hospitalario en contra de su voluntad, sin justificación legal alguna.

"Se teme a un daño irreparable para su vida, pues la única información con la que se cuenta, es la que ofrecen las propias autoridades cubanas médicas y el MININT, las mismas que lo retienen arbitrariamente", comentó.

Asimismo, afirma que no se han ofrecido informaciones claras respecto a si ha podido tener comunicación con sus familiares o no, porque estos se niegan a hablar con la prensa.

Indican que el joven tampoco ha tenido acceso a su teléfono para comunicarse con amigos o informar sobre su estado, sin que medie el gobierno.

"La opacidad que envuelve el caso provoca que su situación sea grave, sobre todo, teniendo en cuenta que en los últimos días se ha incrementado el hostigamiento contra él y las personas que lo apoyan", subrayó Cubalex.

Este viernes el gobierno publicó un tercer video sobre el artista donde presuntamente se le ve paseando por las áreas exteriores del hospital. Sin embargo, allegados a él afirman que lo mantienen esposado a una cama del hospital, mientras arrecia la represión para mantener el silencio y el secretismo sobre la situación real del artivista.