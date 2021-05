Escritor Carlos Manuel Álvarez denuncia retención arbitraria de Luis Manuel Otero en circunstancias “muy oscuras”

El escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez llamó la atención este viernes sobre el hecho de que el artista Luis Manuel Otero “lleva trece días retenido o secuestrado” en un hospital y en circunstancias “muy oscuras” por la Seguridad del Estado, luego de que fuera sacado de su casa para interrumpir una huelga de hambre y de sed contra la represión en Cuba.

“Amigos del mundo, Luis Manuel Otero —artista, negro, pobre— lleva trece días retenido o secuestrado por la Stasi cubana, en contubernio con el Ministerio de Salud Pública, en el hospital Calixto García de La Habana”, denunció el autor de La tribu (Sexto Piso, 2016) y la novela Los caídos (Sexto Piso, 2018).

“Las circunstancias que lo rodean son muy oscuras”, escribió Álvarez en su perfil de Facebook, “la información que sale de esos pabellones hoy militarizados es casi nula, difusa y, en suma, mete miedo. Nadie sabe qué puede estar experimentando ese personal siniestro, mezcla de esbirros y doctores, con el cuerpo de Luis Manuel”.

El director de la revista independiente cubana El Estornudo, cercano al artivista y coordinador del Movimiento San Isidro (MSI) sopesó entonces la idea de que “quizá intentan desactivarlo para ver en qué consiste el mecanismo de la libertad, la ingeniería de la resistencia”.

“Pero eso no se averigua en un hospital, se averigua en la calle”, apuntó Álvarez, luego de que hace un par de semanas proliferaran muestras de protesta pacífica en las calles de La Habana y otras partes de la isla en apoyo a Otero.

El artista del performance y opositor política realizaba en esos días una huelga de hambre y de sed en su vivienda de San Isidro luego de que en abril una vez más fuera detenido arbitrariamente, mientras agentes de la policía política destruían o confiscaban piezas artísticas que tenía en casa.

“En Cuba hay un régimen despótico que si matizas, justificas o perdonas, ayudas a perpetuar. Y no hay justicia para uno si no hay justicia para todos, y no hay justicia para todos si no hay justicia para uno”, dejó establecido Álvarez en su post de este viernes en la tarde.

El narrado participó en noviembre de 2020 en el acuartelamiento protagonizado —huelga de hambre incluida—por Otero y otros miembros y simpatizantes del MSI como protesta por la condena en juicio exprés del rapero independiente Denis Solís (“desacato”).

Álvarez llegó en esos días desde Estados Unidos y, luego de la irrupción el 26 de noviembre de la Seguridad de Estado en Damas 955 (barrio de San Isidro) para desarticular el gesto, sufrió detenciones, interrogatorios y reclusiones domiciliarias mientras permaneció en Cuba.

Desde hace algunas semanas, la segunda Carlos Manuel Álvarez, Falsa guerra (Sexto Piso, 2021), está disponible en librerías de España y en sitios online.