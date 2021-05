HUMOR: Estrenan videojuego cubano Período Especial II, The Represion

El estreno de un supuesto videojuego cubano titulado "Período Especial II, The Represion" se ha hecho viral en las redes sociales.

El texto, cuyo autor se desconoce, ha sido compartido por decenas de usuarios en Facebook y enviado por grupos de whatsapp en Cuba.

Se trata de una ficción ideada por un “gamer” que hace honor a la rica tradición de la jodedera con la que el cubano escapa de los laberínticos dilemas de su realidad. Su autor ha recreado todo el universo de referencias necesario para ambientar una aventura de sobrevivencia en clave cubana de choteo.

“¡Atención! ¡Ya tenemos fecha para el juego más esperado! El SURVIVAL por excelencia. Disfrutado por unos, sufrido por la mayoría y el que dejó traumatizados a todos”, anuncia el creador de esta quimérica experiencia a la que ha llamado “Periodo Especial II - The Represion”, aludiendo al momento actual que se vive en la isla.

“Revive la dura lucha de tu personaje contra la hambruna, el calor, los apagones, la represión, la pobreza y otras muchas precariedades de una isla sumida en la perdición. Intenta escapar de esta, únete a los clanes represivos o simplemente sobrevive”, resume el creador de esta fina parodia que construye un juego de espejos con el drama social cubano de estos tiempos.

La promo de esta fantástica edición ha sido recibida con entusiasmo y elogios por los internautas que han comentado el post que describe la ficticia salida al mercado de un videojuego basado en las peripecias de sobrevivir en la Cuba de hoy, y lleno de guiños hacia la realidad en la que se inspira.

“Después de 30 años de agónica espera ya está aquí la nueva versión (remasterizada) del exitazo de los años 90. Con mejores gráficos, más personajes, nuevos modos de juego y esta vez con expansiones y MLCs de pago”, anuncia el autor, un maestro de la mercadotecnia de los videojuegos y de la cinemática de las dictaduras.

A los ya conocidos modos de dificultad, “Período Especial II, The Represion” hará que la experiencia del juego se enriquezca con nuevos niveles de dificultad: Survival, Impossible, Pandemic (Covid-19) y Castrados.

En este último nivel “comienzas el Juego siendo dueño de un Bar, mucho dinero y un carro ‘prestado’”, informa el promotor. Cualquier semejanza con el nivel de vida de un tal Sandro es pura casualidad. Eso sí, para disfrutar del juego desde este nivel de dificultad se requiere un pago previo en MLC.

“Conoce a los nuevos personajes que harán tu vida y tu supervivencia imposible: los Nuevos Jefes de Mazmorra”, anuncia el creador. Estos nuevos villanos que se agregan a “Período Especial – The Represion” son: Humbertico (Babality), Irmashelton (Hunguer), Alpidio (The movilkiller), Mala Fe (Broken Catalejo), Arnoldo Talisman (The MLCs Defender), Raúl Torres (The Singing Güije) y Diazca (Acid Lemonade).

“Agregamos más profundidad a la narrativa para que cada partida sea única. Inicia tu historia seleccionando una de estas clases para tu personaje”, propone el videojuego. Las clases sociales diseñadas por los desarrolladores son: San Isidro (para los que gustan los retos imposibles); Artista (Que cada decisión marque tu futuro, sé un asalariado del imperio, una herramienta de propaganda o simplemente una veleta); Revendedor (Para los que gustan de la temática del comercio y venta de ítems).

Pero también están las clases de los Nagües y de los Castros. “Comienza tu historia en el lejano Oriente y ábrete camino a la capital a base de multas y tonfazos”, propone la clase de los Nagües en tanto la de los Castro es la recomendable “si vienes solo a conocer la historia y disfrutar de una experiencia divertida, acogedora y simplemente ver cómo otros mueren a tu alrededor”. Obviamente, esta última solo está disponible “con MLC de pago”.

El universo de “Período Especial II, The Represion” se completa con una lista de ítems legendarios como el “Papel Sanitario (Bonus: disminuye la irritación)”, la “Carne de Res (Bonus: Fuerza Extra)” o el “Pan por la Libre (Bonus: Comienza cada misión con +2 en cada stats)”.

Asimismo, incluye aquellas “misiones que más nos traumatizaron en la primera entrega”, tales como “The Mariel Opening, The Condom Cheese, o La Kagastroica”. Pero añade nuevas y terroríficas misiones: “La toma del MINCULT, The Jungle Migration, o La Batalla de 4 Caminos”.

Por último, “Período Especial II, The Represion” ha “puesto más empeño en el apartado musical para brindar una experiencia más completa”. Gracias a este esfuerzo, la inmersión en la realidad no-virtual cubana irá ambientada con temas como “Patria y Vida (Yotuel y Compañía), Patria o Muerte por la Vida (Raul Torres), Venceremos (Los 3 Nagues) o Un Sueño (El Micha)”.

"No sé a quién se le ocurrió la idea... Pero el que se salió con esta nueva versión "upgradeada" de un videojuego hay que darle un premio. ¡Está genial!", comentó la artista plástica cubana Sandra Ceballos, quien lo compartió a través de sus redes sociales.