Ulises Toirac: “En vez de criticar a Leoni, démosle un aplauso a Willy que lo recibió”

Ulises Toirac y Leoni Torres junto a Willy Chirino. Foto © Facebook de Ulises Toirac / Instagram de Leoni Torres

El humorista cubano Ulises Toirac salió también en defensa este sábado del cantante Leoni Torres, quien recibió críticas desde la isla luego de compartir una fotografía en Miami anunciando una colaboración con el salsero y productor musical Willy Chirino, conocido detractor del Gobierno comunista de La Habana.

Tras los señalamientos a Torres, acusado de “traidor” por defensores del castrismo, varios artistas cubanos han reaccionado con expresiones de apoyo al cantante. A estas, se sumó en redes sociales la de Toirac.

“Y sigue dando por c.. la foto y posible colaboración de Leoni Torres con Willy Chirino. A ver, a los que lo tildan de traidor o de mercenario o de lo que esté de moda y de lo cual no esté yo al tanto: muchos artistas que no son Leoni y que ustedes quieren con la vida, colaboran con artistas cubanos que no residen en Cuba y que han mostrado su desacuerdo con la Revolución Cubana. Muchas personas, no sólo artistas, se reúnen con familiares y amigos que han hecho y dicho exactamente lo mismo”, dijo el humorista en Facebook.

“Si yo fuera a no mirarle la cara a los amigos y artistas que, igual que Willy han tenido su postura, tendría que darle la espalda a la mitad de ni carrera y de mi vida personal, contando colegas y familiares”, señaló.

Toirac concluyó manifestándose a favor de una posición conciliadora. “En vez de criticar a Leoni, démosle un aplauso a Willy que lo recibió, se hizo la foto y dejó entrever la posibilidad de colaboración. Es más lindo tender puentes que levantar muros. Es más decente ganar amigos que obligar a la enemistad”, dijo.

A pesar de los ataques contra Torres, quien el 27 de noviembre se sumó a la protesta de artistas y activistas frente al Ministerio de Cultura en La Habana, el propio Willy Chirino aseguró que su colaboración con el joven camagüeyano no alude a "nada de política".

Se trata de una canción, cuyo título y género musical aún no han trascendido. De momento, se sabe que es de género bailable y su estreno está previsto para mediados de junio. Chirino dice que pensó en Leoni Torres para la canción porque su voz transmite mucha sensibilidad y considera que el público la va a recibir con agrado.

Sin embargo, los defensores del castrismo no tardaron en abalanzarse sobre el cantante de 43 años con comentarios negativos. Entre los artistas cubanos que respaladaron a Torres frente a los ataques, estuvieron Carlos Varela, Haydée Milanés y los actores Luis Alberto García y Erdwin Fernández. “Leoni Torres además de ser mi amigo es un gran cubano que con su trabajo, su humildad y su honestidad se ha ganado el cariño y el respeto de muchos dentro y fuera de Cuba”, esgrimió Varela.

“¿Traidor Leoni Torres? ¿Por cantar una canción con Willy Chirino? ¿Una canción que ni siquiera saben de qué va? ¿Qué no han escuchado? ¿Por aparecer en una foto con Willy Chirino, un extraordinario músico y cantante cubano, pinareño, con una obra enorme?”, inquirió Luis Alberto García.

“¿Quién no escuchó, escucha o baila-bailó y disfrutó con la música [de] Willy Chirino? Sinceridad por favor, sin ataques de pánico político”, apuntó Erdwin Fernández, por su lado, el viernes. Asimismo, Haydée Milanés se refirió a Torres y Chirino como "grandes" de Cuba.