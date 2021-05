Tribuna de La Habana llama "delincuente" a Otero Alcántara y "mercenarios" a los artistas cubanos que lo apoyan

Entrada del Museo Nacional de Bellas Artes, en La Habana Foto © ACN

Un artículo publicado este jueves en el periódico oficialista Tribuna de La Habana se refiere al artivista cubano Luis Manuel Otero Alcántara como "delincuente" y a los artistas cubanos que han pedido al Museo Nacional de Bellas Artes la retirada de sus obras en solidaridad con Alcántara como "grupúsculo de mercenarios pagados por Washington".

El rabioso texto, firmado por el subdirector del periódico capitalino, Raúl San Miguel, califica de "soberbia" la reciente iniciativa suscrita por los artistas cubanos Tania Bruguera, Tomás Sánchez, Marco Castillo (exintegrante de Los Carpinteros), Jorge Luis Marrero, Sandra Ceballos, Celia-Yunior (Celia González y Yunior Aguiar) y Reynier Leyva Novo, pidiendo de que las obras bajo sus firmas sean retiradas del catálogo virtual de la institución y cubiertas para evitar la comunicación con el público, y asegura que se trata de "una felonía que de ningún modo causará daño alguno al patrimonio de la nación".

A la carta original se han sumado esta semana otros importantes artistas cubanos como Douglas Argüelles, César Leal, Cirenaica Moreira y Sandra Ramos, entre otros.

"La particularidad de la demanda es parte de una estrategia conocida para intentar movilizar la opinión pública internacional con el objetivo de sostener la imagen de un delincuente cuya obra nunca podrá ser considerada arte y, en el caso de los firmantes, sus obras de no ser exhibidas tampoco crearán una situación de caos en medio de la fuerte plaza en la cual se han convertido los espacios de exposición artística en la internet", dice el artículo.

Tribuna de La Habana también arremete contra la agencia de noticias EFE, y la califica de "patrocinadora de estos ataques subversivos" por llamar a a Otero Alcántara "preso de conciencia", condición otorgada en realidad por la prestigiosa ONG Amnistía Internacional, que ha denunciado en varias ocasiones el acoso y la represión contra el activista.

Según el periódico habanero, la agencia española está "en sintonía con los esfuerzos para mentir a la opinión pública internacional acerca de los verdaderos propósitos mercenarios de este ciudadano y el óptimo estado de salud que pudo demostrarse con los resultados de las evaluaciones médicas que le fueron realizadas en el Hospital Universitario Calixto García".

No hay más menciones al origen del "caso" Otero Alcántara, quien va a cumplir cuatro semanas bajo estricta vigilancia e incomunicado en ese centro hospitalario, desde donde la Seguridad del Estado ha filtrado videos para desacreditar al artista y su huelga de hambre.

Tribuna de La Habana concluye su columna asegurando que los "firmantes de la absurda solicitud" a Bellas Artes "no son artistas, sino mercenarios" que "saben cuál es el precio exigido por quienes les suministran el dinero".

Poco después de la redacción de esta nota, el artículo había sido borrado de la página web del periódico, aunque se mantiene una copia en el caché de Google.

Esta semana, varios importantes medios de prensa se han hecho eco de la situación de Otero Alcántara y las iniciativas de solidaridad que su caso ha suscitado entre artistas e intelectuales cubanos y de todo el mundo.

La prestigiosa publicación The New York Review of Books, por ejemplo, publicó una carta abierta de apoyo al activista cubano firmada por más de 30 prestigiosos escritores internacionales.

“Luis Manuel Otero Alcántara está detenido sólo por expresar sus ideas a través de su arte y por su defensa pacífica de los derechos humanos. Le instamos a asegurar su liberación inmediata e incondicional”, dice la misiva, firmada, entre otros, por Junot Díaz, escritor estadounidense-dominicano, ganador del Premio Pulitzer, editor de la revista Boston Review y profesor de escritura creativa en Massachusetts; Edwidge Danticat, escritora haitiana-estadounidense nominada a los American Book Award y ganadora de una Beca McArthur; Oscar Murillo, artista colombiano con una nominación al Premio Turner; Isaac Julien, artista británico con una nominación también al Turner y profesor de artes en la Universidad de California en Santa Cruz; John Akomfrah, artista, escritor y comisario de arte británico de ascendencia ghanesa y Julie Mehretu, artista visual contemporánea estadounidense, nacida en Etiopía, reconocida con una beca McArthur.

La carta la firman, además, otras personalidades de Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico, Haití, Brasil, Inglaterra, Dinamarca, Finlandia y Sudáfrica.

La agencia Deutsche Welle también publicó este miércoles una nota de Yoani Sánchez en la que califica a Otero Alcántara como "el paciente más vigilado del mundo" y exige al gobierno cubano que informe sobre su verdadero estado de salud y las causas de su retención hospitalaria.