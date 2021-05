Andy Vázquez reta al INDER: "Dejen salir a los peloteros por un par de horas"

Andy Vázquez / Peloteros cubanos en Aeropuerto de Miami Foto © Facebook del artista / Por la goma

El humorista cubano Andy Vázquez retó al Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER) a que permitiera que los peloteros cubanos que se encuentran en Florida para el Torneo Preolímpico de Béisbol pudieran salir a visitar a familiares y amigos.

El artista, que fue censurado en la televisión cubana por sus críticas a la situación de la isla a través de sus números de humor y de su personaje Facundo Correcto, dijo a la institución cubana que demostrara con esa acción que realmente había "repudio" en la delegación deportiva con la decisión de César Prieto de abandonar el equipo al llegar a Miami.

"Prueben que hubo tal repudio contra Cesar Prieto, ¡dejen salir a los peloteros a casa de sus amigos o familiares por un par de horas!", escribió el artista en Facebook.

"Demuéstrenle al mundo que no están mintiendo en el comunicado del Inder. Es muy fácil de demostrar. Si el resto del equipo repudió el hecho, es que está más que claro que no quieren hacer lo mismo. Es la hora de demostrarlo. Familiares, amigos, vengan y llévenlos a salir un par de horas y luego regresan. Así le demuestran al imperialismo que no mintieron en la nota", expresó el humorista en un comentario en su publicación.

Luego de que el pelotero César Prieto abandonara la selección a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami el pasado miércoles, el INDER rechazó la decisión del joven infielder y la Federación Cubana de Béisbol aseguró en un comunicado que había generado repudio entre sus compañeros y miembros de la delegación.

Poco después de conocerse la decisión de Prieto, trascendió que la seguridad del equipo Cuba habría retirado los celulares a los jugadores y solo se los daban un rato por la tarde, para evitar que planearan cualquier otra fuga.

El periodista deportivo Francys Romero dijo que esta era una práctica bastante vieja de la seguridad con los equipos de deportistas cubanos en eventos en el exterior, y que esa podría haber sido la razón por la cual Prieto decidiera abandonar la delegación apenas tocó arribó a Florida.