Gobierno cubano da luz verde a pequeñas y medianas empresas privadas en Cuba

Negocio privado en La Habana (imagen de archivo). Foto © CiberCuba

El gobierno cubano aprobó en su más reciente sesión del Consejo de Ministros la incorporación a la economía nacional de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en formas de gestión no estatal.

Con esta decisión estamos aprobando cómo ordenar los actores que intervienen en nuestro escenario económico, lo cual va más allá del simple reconocimiento de alguno de ellos, dijo el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Por su parte, el Primer Ministro Manuel Marrero aclaró que la ampliación de actividades de las formas no estatales de gestión no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar.

En cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas, explicó que se constituirán en el sector estatal y en el privado, y para ambas se establecerán condiciones similares en la gestión, de acuerdo con un reporte del medio oficialista Cubadebate.

Para las empresas privadas, el gobierno considerará a qué podrán dedicarse tomando como punto de partida el listado de actividades negativas ya aprobado para el trabajo por cuenta propia.

Inicialmente —explicó— no incursionarán en algunas actividades profesionales, incluyendo las que sí pueden realizar trabajadores por cuenta propia como programador de equipos de cómputo, tenedor de libros, traductores e intérpretes, veterinarios para animales afectivos o domésticos, diseñadores y ciertos tipos de consultorías.

De momento, el gobierno no ha anunciado fecha de implementación de la medida. El Consejo de Ministros informó que comenzará a trabajar en las correspondientes normas jurídicas. Según se vaya avanzando en esta actividad, se ofrecerá información actualizada al pueblo.

Durante el encuentro, se defendió la preponderancia del sector estatal sobre la economía cubana. “Necesitamos que el sector estatal sea más proactivo, que sea más eficiente, que se sacuda un poco de la inercia, que sea más innovador”, dijo Díaz-Canel.

Para el gobernante, es importante consolidar una adecuada relación del sector estatal con el no estatal, como una forma de “alcanzar una integración entre ambos sectores, potenciar la economía, y darle más dinámica al desarrollo del país”.

“Aquí todo lo que sea ineficiente, lo que sea corrupto e ilegal; todo lo que tenga una dinámica de traba, y todo lo que no sea innovador y proactivo, es dañino, sea estatal o sea no estatal”, aseguró.

En la reunión trascendió que 166 966 personas habían acudido este año a buscar empleo. De las plazas ocupadas –especificó- 55 442 se agrupaban en el sector estatal y 50 183 en el sector no estatal.