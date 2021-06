Humorista cubano Ulises Toirac pregunta por qué no lo dejan caminar por el Malecón de La Habana

Ulises Toirac y Malecón de La Habana. Foto © Facebook / Ulises Toirac / Fotos de La Habana

El humorista cubano Ulises Toirac preguntó este miércoles por qué no se le permitía caminar por el conocido paseo del Malecón en La Habana, que se mantiene vigilado por las autoridades.

“¿Alguien me puede explicar por qué no puedo caminar por el malecón? ¿Se avistó al monstruo de Loch Ness en sus aguas? ¿El Yeti hizo casa en alguna goma de tractor sumergida en la bahía? ¿Los güijes han puesto su capital bajo el agua de la entrada habanera? ¿Por qué no me dejan cuidarme a mi solito de esos bichos?”, escribió en Facebook.

“Solo nos queda hacer cola en tiendas cerca de él, porque donde hay cola, no hay Covid, el bichito les tiene terror”, bromea ante la publicación de Toirac un usuario que, al igual que varios más, achacaron la limitación a las regulaciones por la pandemia del coronavirus.

“No quieren que nadie camine por el malecón porque esta tan pero tan mala la cosa que quieren a todos trabados para poderlos controlar mejor, ya el malecón ha sido objeto de protestas grandes otras veces”, dijo otro en aparente referencia a los hechos conocidos como el Maleconazo en 1994, cuando la crisis conocida bajo el nombre de “Período Especial”.

“Pero sí se permiten aglomeraciones en tiendas y agros. Inconcebible”, lamenta un cuarto internauta. “Tan absurda medida como la de no salir después de las 9 :00 p.m.”, señala otro.

Sin embargo, algunos señalan que en determinados tramos sí se permite caminar a las personas. Actualmente, el Malecón se somete a reparaciones en la zona de la Tribuna Antiimperialista, para eliminar la socavación provocada por el mar bajo el vial.

A finales de abril, el trecho del Malecón que va desde calle 15 hasta G estaba cerrado en ambos sentidos de tránsito, por la realización de obras hidráulicas en la zona. Desde julio de 2020 la prensa oficialista cubana viene informando de las labores de restauración en esa obta. Se espera que la reparación total de esta importante vía tarde 7 años y se hará por zonas.

“Las socavaciones provocan el hundimiento de la acera y el agrietamiento de la cimentación del muro, lo que puede traer consigo el colapso del vial y de la estructura de la acera. El agrietamiento del paseo y además un mal funcionamiento de todo el sistema en su conjunto”, explicó una trabajadora de la empresa a cargo de las reparaciones.

A finales de abril, varios edificios frente al malecón se desplomaron causando heridas a un hombre que pasaba por la acera en ese momento. Los inmuebles, situados en la Avenida Maceo, entre las calles Águila y Crespo, cerca del Prado de La Habana, se encontraban deshabitados y estaban siendo demolidos por trabajadores de la construcción.