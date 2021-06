Anuel AA lanza indirecta en Instagram tras la comentada fiesta de Karol G en un barco

Anuel AA Foto © Instagram / Anuel AA

Anuel AA y Karol G confirmaron su ruptura a mediados de abril, una noticia que rompió el corazón de miles de fans que no esperaban que los bebesitos pusiesen fin a su compromiso tras más de dos años juntos. A pesar de que ha pasado un tiempo desde que tomaron la decisión de separarse y cada uno ha continuado con su vida creando música y disfrutando de su éxito, muchos todavía creen no han pasado página y están mandándose indirectas en las redes sociales...

Los últimos días, la expareja dio qué hablar en el mundo virtual por algunos vídeos y frases que publicaron en las stories de Instagram. Todo empezó con unas imágenes que compartió la colombiana de una fiesta en un barco en el marco de unas idílicas vacaciones en México. En ellas, pudimos ver a la artista cantando canciones de desamor, rodeada de su amigos y bebiendo algunas bebidas.

Tan solo unas horas después de estos vídeos, que se volvieron rápidamente virales, Anuel AA colgó un texto que muchos interpretaron como una indirecta para su ex...

"¿Quieres conocer realmente a una persona? Fíjate cómo te trata cuando ya no te necesita", fue el mensaje que compartió en las historias.

Las reacciones no se hicieron esperar y la mayoría de internautas creen que este mensaje está relacionado con la cantante colombiana: "Lo mejor que pudo haber hecho Karol G fue alejarse de este fanfarrón sin talento que se hizo famoso a costillas de ella", "Que no se note que estás dolido", "Anuel tienes que aprender a valorar las personas y Karol G era una luz en tu camino" o "Ahora uno no puede compartir con sus amigos, no entendí que le pasó a él".

La última semana la cantante ha estado disfrutando de México en compañía de los suyos y haciendo testigos a sus fans de este momento de desconexión y relax.

Además de utilizar las redes sociales para mostrar como está viviendo estos días, la Bichota anunció recientemente que este mismo jueves 10 de junio ofrecerá un concierto virtual para todos sus seguidores a través de Facebook. Un evento que asegura que estará lleno de sorpresas.

