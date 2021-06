Lenier Mesa y Yandel estrenan videoclip oficial de "Cuánto vale"

Lenier Mesa y Yandel La Leyenda Foto © Captura Youtube / Lenier Mesa

Huele a fin de semana, fiesta, playa y relax al escuchar el tema "Cuánto vale" del cubano Lenier Mesa y el puertorriqueño Yandel, estrenado este viernes en el canal en Youtube del intérprete isleño.

Días atrás ambos exponentes del género urbano habían anunciado el estreno y el resultado ha colmado las expectativas de sus seguidores, a juzgar por los comentarios que le han ido dejando en la plataforma por excelencia de vídeos.

"Sin dudas Lenier va para arriba como la burbuja, cada vez más grande y esta vez nos fuimos con uno de los más completos, Yandel. Bendiciones y que sigan los éxitos"; "Hermosa es que no hay canción que Lenier no cante que no sea mágica y única y ahora con Yandel"; "Un tema durísimo y más con el toque que Yandel siempre le pone"; "Lenier todas tus canciones me encantan cantas con un sentimiento que te dan ganas de llorar al escuchar tu voz tan dulce", son algunos de los mensajes que han seguido al vídeo, detrás del que se encuentra Mr. 305 Records.

Una historia de amor y la playa de escenario son dos de los ingredientes por los que ha apostado el clip que, por la buena acogida que está teniendo, podría ser uno de los que más suene este verano.

"Este viernes Puerto Rico y Cuba se unen para crear otro palo “Cuánto vale” junto al líder Yandel" escribió el cubano en sus redes sociales días antes para anunciar el lanzamiento junto a un pequeño adelanto.

"Cuánto vale. Disponible ya en tu plataforma de música preferida" avisó este viernes La Leyenda en Instagram.

"Dime cuánto vale ponerle mi nombre a tu cama" dijo el cubano citando un fragmento de la letra para alertar a sus más de 268 mil seguidores en la misma red social de que ya podían escuchar el tema íntegro.

Lenier, por su parte, estrenó justamente hace una semana la canción "Niña mía" junto a El Micha, dedicada a los padres.

Precisamente para los padres, que este domingo celebran en Cuba y otros muchos países del mundo su día, Willy Chirino y Leoni Torres dedicaron su tema "Para mi viejo", lanzado este mismo viernes.

