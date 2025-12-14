EE.UU. en alerta por la influenza: casi 3 millones de contagios reportados, según los CDC

Vídeos relacionados:

Estados Unidos atraviesa una de las olas de gripe más intensas de los últimos años, con casi tres millones de contagios confirmados desde el inicio de la temporada, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las autoridades sanitarias también registran un aumento del 8% en los casos durante la última semana y más de 1,200 muertes vinculadas al virus.

Reportes de Telemundo Noticias muestran la preocupación de pacientes y familias ante el repunte de la influenza.

Socorro Leal, paciente de cáncer, explicó que nunca baja la guardia y siempre usa mascarilla para protegerse.

“La mayoría de las personas nos enfermamos de la gripe, ¿verdad? Pero si nos vacunamos, no tenemos problema”, señaló.

Otro padre entrevistado insistió en la necesidad de cuidar a los niños: “Si se enferman, hay que estar con ellos; por eso hay que cuidarlos”.

Tras el feriado de Acción de Gracias, los contagios se han disparado en varios estados, principalmente en Colorado, Nueva Jersey, Nueva York y Luisiana.

Los CDC atribuyen el repunte a la circulación de una nueva variante del virus, la H3N2, subclado K, que provoca cuadros más graves, con más hospitalizaciones y complicaciones respiratorias.

En medio del aumento de casos y con las fiestas de fin de año cerca, los médicos recomiendan reforzar las medidas de prevención.

La doctora Emma B. Olivera recordó la importancia de lavarse las manos con agua y jabón, mantenerse al día con las vacunas —incluida la de la gripe— y quedarse en casa si se presentan síntomas.

“No se debe preparar comida ni acudir a eventos mientras se está enfermo”, advirtió.

Los CDC también alertaron sobre el incremento de casos de norovirus, un patógeno distinto a la gripe pero igualmente contagioso, responsable de vómitos y diarreas.

Su transmisión aumenta entre noviembre y abril, y los brotes afectan especialmente a los estados del oeste del país.

En California, las autoridades sanitarias reportan repuntes en el área de la Bahía de San Francisco y Los Ángeles.

Los expertos insisten en que la vacunación y la higiene siguen siendo las herramientas más eficaces para contener la propagación de la influenza y otras infecciones respiratorias en esta temporada invernal.

La situación epidemiológica en Estados Unidos ha estado marcada por diversas amenazas virales que han obligado a reforzar medidas de prevención y vigilancia.

Una de las preocupaciones recientes es el chikungunya, ante lo cual los CDC emitieron una alerta de viaje de nivel 2 para Cuba por un brote activo de la enfermedad, con decenas de miles de casos confirmados en la isla.

Aunque no se han registrado contagios autóctonos en suelo estadounidense en los últimos años, el CDC ha advertido que el riesgo de reintroducción existe, dada la presencia del mosquito Aedes aegypti en varios estados del sur.

En paralelo, las autoridades de Florida aprobaron cambios legislativos que han generado controversia en la comunidad médica, al eliminar la obligatoriedad de ciertas vacunas infantiles.

Entre ellas figuran las que protegen contra la hepatitis B, el neumococo y la influenza tipo Hib. Los expertos alertan que esta medida podría favorecer brotes de enfermedades prevenibles, especialmente en zonas con baja cobertura de inmunización, y remarcan que no se han realizado estudios de impacto que respalden la decisión.

A estos factores se suma un brote reciente de norovirus a bordo de un crucero que llegó a Miami con más de 90 personas afectadas por síntomas gastrointestinales.

El virus, altamente contagioso, provocó diarreas, vómitos y cuadros febriles, obligando a aplicar protocolos sanitarios especiales. Aunque el incidente se contuvo, puso en evidencia la rapidez con la que pueden propagarse enfermedades infecciosas en entornos cerrados y la necesidad de mantener vigilancia activa durante la temporada invernal.