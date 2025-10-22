Florida avanza hacia el fin de la vacunación infantil obligatoria

Vídeos relacionados:

El estado de Florida se prepara para poner fin a casi medio siglo de vacunación infantil obligatoria, tras el anuncio del cirujano general Joseph Ladapo, quien con el apoyo del gobernador Ron DeSantis promueve la eliminación de todos los mandatos de inmunización escolar.

Según reportó ABC News, Ladapo presentó su plan el 3 de septiembre durante un acto en Tallahassee, donde calificó las exigencias de vacunación como “erróneas” y “una forma de esclavitud”.

“¿Quién soy yo, como gobierno o como cualquier otra persona, para decirte qué debes poner en tu cuerpo?”, expresó ante una multitud contraria a las vacunas.

La propuesta pondría fin a la obligación de vacunar a niños contra enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, la difteria, la tosferina, la rubéola y la meningitis, entre otras.

Aunque las vacunas seguirán disponibles para las familias que las soliciten, la medida supondría un cambio histórico en la política sanitaria del estado.

Varios especialistas y pediatras han advertido que la eliminación de los mandatos podría provocar el resurgimiento de enfermedades erradicadas hace décadas, como el sarampión o la polio.

Historiadores de la salud pública recuerdan que, desde los años 70, la obligatoriedad de las vacunas fue clave para eliminar brotes recurrentes y proteger a la población infantil, subrayó ABC News.

Sin embargo, en Florida la discusión se ha vuelto profundamente política. Médicos y académicos han señalado que las autoridades sanitarias locales han sido instruidas para no pronunciarse públicamente sobre el tema sin autorización superior, lo que ha generado un clima de silencio y autocensura.

“A muchos se les ha dicho que no hablen sin permiso”, denunció el doctor Doug Barrett, exjefe de Pediatría de la Universidad de Florida.

Otros profesionales, como el urólogo Neil Manimala, aseguran que muchos pediatras evitan expresar opiniones por miedo a represalias o a perder pacientes en medio del creciente movimiento antivacunas.

“No quieren que los ataquen en redes o pierdan reputación”, explicó.

De acuerdo con los datos estatales citados por ABC News, solo 89% de los niños de kindergarten en Florida están completamente vacunados, y el condado de Sarasota presenta la tasa más baja, cercana al 80%. Para prevenir el sarampión, la cobertura debe superar el 95%.

Los expertos advierten que si las tasas continúan cayendo, enfermedades infecciosas graves podrían volver a propagarse rápidamente.

Un estudio de la Universidad de Stanford, citado por la fuente, estimó que una caída del 10% en la vacunación podría provocar 450,000 casos de sarampión anuales en Estados Unidos.

El cirujano general Ladapo sostiene, sin embargo, que la vacunación es una cuestión de “libertad individual” y no un asunto científico.

“Es un tema de lo que está bien o mal”, afirmó, asegurando que su decisión no está guiada por modelos epidemiológicos.

Mientras tanto, pediatras y epidemiólogos temen que la medida tenga efectos sociales más amplios: riesgo para pacientes inmunodeprimidos y ancianos, interrupciones en escuelas y negocios, y posible afectación a la industria turística de Florida, que recibe más de 140 millones de visitantes al año.

diferencia de crisis anteriores, como la epidemia de sarampión de 1977 que impulsó leyes de vacunación en todo el país, la actual ola de escepticismo podría marcar un cambio profundo.

“Quizás cuando haya suficientes muertes y enfermedades graves la gente reaccione”, advirtió Jennifer Takagishi, de la Academia Estadounidense de Pediatría en Florida.

plan de Ladapo cuenta con el respaldo del gobernador DeSantis y del bloque republicano en el Legislativo estatal, que debatirá formalmente la derogación de las leyes de vacunación escolar a comienzos de 2026.