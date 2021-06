Cubano: El futuro de mi país es como la luz tenue de una chismosa con mucha humareda

Venta de leche en Cuba en medio de un apagón Foto © Suney San Roman/ Facebook

Un cubano relató las condiciones en que tuvo que comprar la leche en su localidad, en medio de un apagón y alumbrado solamente por una pequeña chismosa que el lechero puso para poder seguir vendiendo a la población.

"El apagón de esta noche coincidió con la llegada tarde de la leche a las bodegas de Jagüey Grande. Eran las 9:00 pm cuando fui hasta 'La Milagrosa', en la esquina de las calles 21 y 54. Una chismosa apenas iluminaba el lugar, afortunadamente la cola era pequeña y pude comprar rápido", relató Suney San Roman en el grupo de Facebook 'Yo amo Jagüey'.

La situación le hizo rememorar a San Roman la época más dura del periodo especial, cuando los apagones eran diarios, y sintió como pensó en "lo detenidos que estábamos en el tiempo, era como si estuviésemos aún en la década de los 90".

De regreso a su casa, solo sentía tristeza y desilusión.

"El futuro de mi país es como la luz de esa chismosa, tenue y con mucha humareda", concluyó.

Otros compatriotas se solidarizaron con él y lamentaron la situación por la que atraviesa el pueblo, que a las colas y a la escasez de productos básicos, ve ahora sumarse los cortes de energía eléctrica.

"Cada día vamos más para atrás, ahorita Cristóbal Colón nos vuelve a descubrir", comentó una matancera.

"Qué triste, cuánta miseria, hambre, necesidad. La dura realidad que hoy y por muchos años vive el pueblo humilde, la precaria situación que no sufren los grandes robolucionarios comunistas millonarios que no carecen de nada, como Raúl y caganel, ni Consejo de Estado, ni Comité Central, que no carecen de nada", subrayó un internauta.

Con él coincidió una residente en Roma, quien dijo estar segura de que Raúl y Díaz-Canel no van a comprar la leche en esas condiciones.

"Estarán en sus perras casonas con aire acondicionado, planeando como seguir hundiendo más a Cuba", señaló.

Desde Miami, un cubano comentó que cada vez que habla con alguien en su país le cuentan las mismas cosas. "Es muy difícil vivir sin esperanzas, qué triste", precisó.

"En serio, cada día vamos más atrás", aseguró una estudiante de Ciencias Médicas.

Otro cubano que vive en Estados Unidos recordó cuál fue su desayuno durante muchos años. "Una cuña de pan tostado en una hornilla de carbón y un jarrito de aluminio con agua con azúcar calentica y dos cascaras de naranja o de limón dentro.

"Eso hace más de 30 años así que el cuartico está igualito. El que no se fue de Cuba se embarcó", concluyó.