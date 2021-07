Artista cubano Hamlet Lavastida se encuentra privado ilegalmente de libertad, denuncia activista

Hamlet Lavastida Foto © Facebook/Katherine Bisquet

La escritora y activista cubana Katherine Bisquet denunció este viernes que el artista Hamlet Lavastida se encuentra privado ilegalmente de libertad, tras cumplirse el término de la medida cautelar que establece la ley cubana para dictarse un auto formal de prisión provisional.

“Desde aquí denuncio que Hamlet Lavastida Cordoví se encuentra privado ilegalmente de libertad desde este viernes 2 de julio del 2021 a las 9:51 de la mañana. Desde este lugar denuncio que sus captores son los delincuentes”, escribió la escritora en su perfil de Facebook.

Dijo que “el Estado cubano no solo ha incumplido con su obligación de protección a Hamlet Lavastida sino que se ha convertido en su represor”, además de que está siendo víctima de un delito estatal.

Katherine Bisquet explicó en su denuncia que la madre del artista detenido tuvo este viernes un contacto con él en Villa Marista después de las 10 de la mañana, pero que “ni antes ni después de esa visita la madre de Hamlet Lavastida o yo hemos tenido noticias sobre la decisión de la Fiscalía en relación con la solicitud de Prisión Provisional que realizara el órgano de Instrucción”.

“Hasta el momento ese auto no le ha sido notificado a ninguna de las personas que las autoridades cubanas han entendido como familiares de Hamlet Lavastida. Específicamente su madre o yo”, aclaró la también activista que es la novia del detenido.

Explicó además que “el caso de Hamlet Lavastida está sirviendo para demostrar la inexistencia de instituciones en Cuba. Está demostrando nuevamente lo que muchos sabemos, que el poder en Cuba lo tienen los cuerpos de represión y la cúpula del Partido Comunista”.

"La dilación de estos términos no es solo lesiva porque atenta contra uno de los derechos fundamentales supremos: la libertad. La dilación de los términos ha impedido que Hamlet tuviese nombrado abogado a esta hora del día. Un abogado que pudiese verle, que pudiese revisar su expediente e informarle e informarnos de lo que realmente han inventado en su contra”, argumentó la escritora.

Bisquet puntualizó que “nuevamente la Seguridad del Estado juega con la posibilidad y con el tiempo. El tiempo que les confiere el fin de semana. La inacción de las instituciones de por sí inactivas y la confirmación de que cuentan con tres días más para tejer su red”.

Igual reiteró que el artista “está INDEFENSO. Acusado de instigar a otros a cometer delitos. Cuando sus captores, los custodios de la moral, la legalidad y las buenas costumbres, son los primeros delincuentes”.

Hamlet Lavastida se encuentra retenido desde el 26 de junio último por la Seguridad del Estado en Villa Marista por una supuesta "instigación a delinquir y presuntos actos de "desobediencia civil"., luego de cumplir seis días de cuarentena después de su arribo al país el 20 de junio.

Lavastida regresó a la Isla luego de concluir una residencia artística en Künstlerhaus Bethanien, de Berlín, Alemania.

El mismo día que concluyó su cuarentena fue apresado y trasladado a Villa Marista, sede del órgano de instrucción de la Seguridad del Estado, donde aún permanece.

El portal oficialista Razones de Cuba, vocero de la represión contra artistas, activistas y periodistas independientes, solo informó que la detención arbitraria del artista se debía porque “de manera reiterada ha estado incitando y convocando a la realización de acciones de desobediencia civil en la vía pública, utilizando las redes sociales y la influencia directa sobre otros elementos contrarrevolucionarios”.

Tras la nueva denuncia de la escritora, volvió a reiterarse la solidaridad con el artista privado de su libertad por la Seguridad del Estado.

En los comentarios del post, compartido más de 200 veces, se puede leer: “Hechos como este son más contundentes que los discursos. Están cogidos con sus propias leyes. Si ellos no las respetan, cómo pueden exigirles al que sí las respeta, porque sus actos por la libertad de expresión son precisamente el uso de las leyes. No hay delito en Hamlet como no lo hay en Tania, Maykel, Luis Manuel o Carolina, por sólo mencionar cinco de los reprimidos”.

“Mi educación, que llevo tatuada en el corazón por obra y gracia de mis padres (campesinos ambos) me impiden decir lo que mi mente lucha por expulsar por mi boca. Por eso, solo diré, para no manchar la memoria de mis padres: son todos ustedes unos miserables y les llegará la hora de enfrentarse a sus propias conciencias. Y serán repudiados por todo hombre (y mujer) de buena voluntad”, expresa otro de los comentarios.