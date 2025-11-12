Médico cubano denuncia: “Mi país necesita una intervención sanitaria y militar”

El médico y activista cubano Lucio Enríquez Nodarse, voz crítica del régimen cubano, afirmó que su país necesita una intervención humanitaria y militar internacional para salvar vidas y restablecer el orden en una nación donde, según dijo, el régimen ha convertido el Estado en un arma contra su propia gente.

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Enríquez Nodarse explicó que muchos confunden ambos tipos de intervención, pero aclaró que la humanitaria busca proteger a los civiles, garantizar el acceso a medicinas y alimentos, y restablecer los servicios básicos, mientras que la militar tiene un componente de seguridad que impide que las autoridades bloqueen o roben la ayuda.

El galeno activista sostuvo que ambas acciones pueden coexistir bajo control legal y con precisión, siempre en el marco del derecho internacional.

Consideró que Cuba necesita de las dos: una para atender las urgentes carencias sanitarias y otra para asegurar que la ayuda llegue al pueblo y no quede en manos del régimen.

Enríquez Nodarse rechazó que una operación internacional de este tipo deba interpretarse como una invasión o una masacre, y defendió que se trataría de una acción controlada, orientada a neutralizar la violencia del poder, no a castigar al pueblo desarmado.

Agregó que, una vez restablecido el orden, los responsables de las violaciones de derechos humanos deberían ser juzgados en tribunales democráticos, con garantías procesales pero también con justicia, para evitar que el país vuelva a caer en la misma miseria.

Lucio Enríquez Nodarse, conocido por sus denuncias sobre la crisis sanitaria y la falta de insumos médicos en Cuba, reiteró que la población necesita con urgencia medicamentos, atención médica y libertad, en un contexto de colapso del sistema de salud y creciente represión política.

En medio del colapso sanitario que vive Cuba, médicos exiliados y activistas han alzado la voz contra el régimen exigiendo una respuesta urgente.

Desde Colombia, el Gremio de Médicos Cubanos en el Exilio envió una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel y al ministro de Salud José Ángel Portal Miranda, donde responsabilizan al Estado por la expansión de enfermedades como el dengue y el chikungunya, la falta de medicamentos y la desatención institucional.

La situación ha llegado a tal punto que un médico cubano reveló que no hay recursos básicos en hospitales, y describió a los centros de salud como “almacenes de enfermedades” donde los profesionales apenas pueden hacer algo por los pacientes.

Al mismo tiempo, activistas y ciudadanos han reportado un crecimiento acelerado de los contagios, acusando al régimen de ocultar cifras y de responder con represión antes que con soluciones sanitarias.

La presión social y las denuncias públicas forzaron al gobierno a reaccionar. El Ministerio de Salud admitió recientemente el descontrol de las arbovirosis, entre ellas el chikungunya y el dengue, aunque sin asumir responsabilidad directa.

La estrategia oficial se limita ahora a reforzar las medidas de fumigación y movilizar brigadas sanitarias, pero sin garantizar acceso a medicamentos ni asegurar condiciones mínimas en los hospitales.

Desde el exilio, una carta abierta advirtió que la epidemia está fuera de control y que la población se encuentra desamparada. En redes sociales, médicos y ciudadanos coinciden en que las acciones del régimen son insuficientes, mientras aumentan los casos, las muertes sin reportar y la desesperación generalizada.