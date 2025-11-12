Médico cubano denuncia: “Mi país necesita una intervención sanitaria y militar”

El médico y activista cubano Lucio Enríquez Nodarse, voz crítica del régimen cubano, afirmó que su país necesita una intervención humanitaria y militar internacional para salvar vidas y restablecer el orden en una nación donde, según dijo, el régimen ha convertido el Estado en un arma contra su propia gente.
En un video publicado en su cuenta de Facebook, Enríquez Nodarse explicó que muchos confunden ambos tipos de intervención, pero aclaró que la humanitaria busca proteger a los civiles, garantizar el acceso a medicinas y alimentos, y restablecer los servicios básicos, mientras que la militar tiene un componente de seguridad que impide que las autoridades bloqueen o roben la ayuda.
El galeno activista sostuvo que ambas acciones pueden coexistir bajo control legal y con precisión, siempre en el marco del derecho internacional.
Consideró que Cuba necesita de las dos: una para atender las urgentes carencias sanitarias y otra para asegurar que la ayuda llegue al pueblo y no quede en manos del régimen.
Enríquez Nodarse rechazó que una operación internacional de este tipo deba interpretarse como una invasión o una masacre, y defendió que se trataría de una acción controlada, orientada a neutralizar la violencia del poder, no a castigar al pueblo desarmado.
Agregó que, una vez restablecido el orden, los responsables de las violaciones de derechos humanos deberían ser juzgados en tribunales democráticos, con garantías procesales pero también con justicia, para evitar que el país vuelva a caer en la misma miseria.
Lucio Enríquez Nodarse, conocido por sus denuncias sobre la crisis sanitaria y la falta de insumos médicos en Cuba, reiteró que la población necesita con urgencia medicamentos, atención médica y libertad, en un contexto de colapso del sistema de salud y creciente represión política.
En medio del colapso sanitario que vive Cuba, médicos exiliados y activistas han alzado la voz contra el régimen exigiendo una respuesta urgente.
Desde Colombia, el Gremio de Médicos Cubanos en el Exilio envió una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel y al ministro de Salud José Ángel Portal Miranda, donde responsabilizan al Estado por la expansión de enfermedades como el dengue y el chikungunya, la falta de medicamentos y la desatención institucional.
La situación ha llegado a tal punto que un médico cubano reveló que no hay recursos básicos en hospitales, y describió a los centros de salud como “almacenes de enfermedades” donde los profesionales apenas pueden hacer algo por los pacientes.
Al mismo tiempo, activistas y ciudadanos han reportado un crecimiento acelerado de los contagios, acusando al régimen de ocultar cifras y de responder con represión antes que con soluciones sanitarias.
La presión social y las denuncias públicas forzaron al gobierno a reaccionar. El Ministerio de Salud admitió recientemente el descontrol de las arbovirosis, entre ellas el chikungunya y el dengue, aunque sin asumir responsabilidad directa.
La estrategia oficial se limita ahora a reforzar las medidas de fumigación y movilizar brigadas sanitarias, pero sin garantizar acceso a medicamentos ni asegurar condiciones mínimas en los hospitales.
Desde el exilio, una carta abierta advirtió que la epidemia está fuera de control y que la población se encuentra desamparada. En redes sociales, médicos y ciudadanos coinciden en que las acciones del régimen son insuficientes, mientras aumentan los casos, las muertes sin reportar y la desesperación generalizada.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria y política en Cuba
¿Por qué el médico Lucio Enríquez Nodarse pide una intervención en Cuba?
Lucio Enríquez Nodarse pide una intervención humanitaria y militar internacional en Cuba debido a la grave crisis sanitaria y la represión política que sufre el país. Según él, la intervención humanitaria es necesaria para garantizar el acceso a medicinas y alimentos, mientras que la militar ayudaría a asegurar que la ayuda llegue al pueblo y no sea bloqueada por el régimen.
¿Cómo describe Lucio Enríquez Nodarse la situación del sistema de salud en Cuba?
Enríquez Nodarse describe el sistema de salud cubano como colapsado y en crisis, con una falta alarmante de insumos médicos y medicamentos. Además, acusa al régimen de utilizar el sistema de salud como una herramienta de propaganda mientras el pueblo sufre las consecuencias de esta precariedad.
¿Qué críticas se hacen al gobierno cubano en relación con la crisis sanitaria?
Las críticas al gobierno cubano se centran en que ha convertido al sistema de salud en un instrumento de control social, ocultando la verdadera magnitud de la crisis sanitaria y reprimiendo a quienes denuncian la situación. Se le acusa de priorizar la propaganda sobre el bienestar del pueblo, dejando a la población en un estado de desamparo sanitario.
¿Qué papel juega la comunidad internacional en la crisis de Cuba?
La comunidad internacional es llamada a intervenir debido a la crisis humanitaria y de salud pública que atraviesa Cuba. Activistas y profesionales de la salud como Lucio Enríquez Nodarse y Amelia Calzadilla han solicitado ayuda de organismos como la OMS para enviar médicos y recursos necesarios, ya que el régimen cubano no ha solicitado asistencia externa ni ha declarado la emergencia nacional.
