Marco Rubio pide a Biden que interceda para que el ejército cubano no dispare contra su pueblo

El senador republicano de Florida, Marco Rubio, pidió a la administración de Joe Biden que intercediera ante las autoridades cubanas para evitar un despliegue policial o militar contra el pueblo que terminara cobrando vidas humanas.

En su cuenta de Twitter, el legislador llamó a los militares de la isla a posicionarse del lado del pueblo y no de un partido político.

“Desde esta mañana estamos viendo imágenes del pueblo cubano en las calles y están gritando “no tenemos miedo”. Ellos no tienen miedo porque están buscando la libertad y vivir en un país normal”, aseguró en un video el republicano.

Según menciona Rubio, el cansancio de los cubanos guarda relación con su incapacidad de “conseguir sus sueños dentro de Cuba”. Para alcanzarlos “termina yéndose a otro lugar”

“¿Por qué los cubanos pueden lograr lo que quieran yéndose a otro lugar, incluyendo los Estados Unidos, y no en su propio país? Están cansados de vivir en una tiranía, y cansados de vivir bajo un liderazgo incompetente”, señaló el político.

Asimismo, Rubio llamó a la administración de Biden y a su secretario de Estado, Antony Blinken, para que se pronunciaran a favor del pueblo que desde la tarde de este domingo tomó las calles de todo el país.

“Le pediré a @POTUS y @SecBlinken que le pida a los miembros del ejército cubano a no disparar contra su pueblo. El incompetente Partido Comunista de #Cuba no puede alimentar al pueblo ni protegerlos del virus. Ahora los militares deben defender al pueblo, no al partido comunista”.

Asimismo, el legislador aseguró que la crisis que atraviesa la isla, así como la espontánea movilización popular surgida a raíz del descontento social “no tienen nada que ver con el embargo o cualquier otra cosa, tiene que ver con la tiranía”.

“Ya hemos tenido reporte de que la policía militar está en las calles para lastimar a estas personas y desarticular la revuelta. A esos les digo: no lo hagan”, sugirió Rubio.

En un mensaje dirigido directamente a los represores, a los cuerpos policiales o paramilitares, el legislador dijo: “No vayan detrás de sus familias, de su propia sangre. Todas estas personas (la movilización) quieren vivir en un país normal, donde sus sueños y sus esperanzas se hagan realidad”.

“Lo otro que deben saber es que ya no vivimos en los sesenta ni en los setenta, que sus nombres y apellidos se sabrán por el mundo, y no habrá lugar donde esconderse”.

Rubio advirtió sobre las consecuencias que pudiera acarrear desde el punto de vista legal acciones violentas emprendidas contra el pueblo.

“Si estás en las calles lastimando a estas personas (la movilización), sabremos quién eres cuando intentes venir a Estados Unidos en 3 años a vacacionar. Y un día tendrás que enfrentar a la justicia en una Cuba libre”.

El seandor de Florida sugirió a las cadenas de noticias tanto de Estados Unidos como del resto del mundo que "prestaran atención a lo que sucede en Cuba" y ofrecieran cobertura a estos eventos.

Las protestas que comenzaron esta tarde en Palma Soriano (Santiago de Cuba) y San Antonio de los Baños (Artemisa) se han extendido a otros puntos de la isla. Con gritos de "¡Abajo la dictadura!", "¡Libertad!" y "¡Patria y vida!", miles de cubanos se han lanzado de manera espontánea a la calle para protestar contra la insostenible situación del país.