Influencer cubana Sandra Cires: Es hora de unirnos para pedir por el derecho de aspirar a un futuro mejor

Youtuber cubana Sandra Cires apoya protestas contra el Gobierno de Díaz-Canel Foto © Facebook / Sandra Cires

La influencer cubana Sandra Cires manifestó su apoyo a las multitudinarias protestas de este domingo en la Isla, a la par que denunció la situación de profunda crisis que vive el país e hizo un llamado a "hacer algo por Cuba".

En un mensaje compartido en sus redes Cires -quien cuenta con más de 3,3 millones de seguidores en Instagram- se refirió no solo a las penurias económicas que padece el pueblo cubano o la crisis sanitaria agudizada por la pandemia del coronavirus, sino también a la represión que sufren quienes disienten del oficialismo.

"No es posible que encarcelen y mueran jóvenes por solo decir lo que piensan. Las madres haciendo colas un día entero para al final no poder poner un plato de comida en la mesa. Hasta cuándo vamos a fingir ser una potencia médica cuando nuestros abuelos se mueren tirados en los pasillos? No hay oxígeno, ni medicamentos, ni vergüenza!" denuncia en su publicación, donde arremete contra el falso mito de Cuba como destino paradisíaco de playa y relax y ciudadanos felices.

Su mensaje, que recibió cerca de 10 mil reacciones y cientos de comentarios, lo termina con un llamado a luchar por el cambio en Cuba, porque "aspirar a un futuro mejor se puede, no es ilegal".

"Se rompió el silencio! El miedo no puede seguir apagando nuestra voz para exigir por los derechos básicos. Es hora de ser valientes y pedir al mundo que nos escuchen y nos ayuden. ¡Por favor, Cuba necesita ayuda urgente!" concluye su publicación la popular youtuber cubana, que acompañó de la viral etiqueta SOS Cuba.

Sandra Cires, por su parte, es la youtuber cubana con más seguidores en la plataforma. Su canal Sandra Cires Art cuenta con más de quince millones de seguidores, que le han valido los botones de plata, oro y diamante.

Otros exponentes de la cultura, el deporte y el entretenimiento cubanos expresaron también en sus redes sociales su solidaridad con los manifestantes del 11J y aplaudieron la masiva movilización ciudadana para exigir un cambio en la Isla.

"Vamos a apoyar a nuestra gente en Cuba, la dictadura se acabó. Cubanos para la calle, cubanos tomen las calles", dijo Yotuel.

"Lo siento señores dirigentes de este país! Si no saben reconocer sus errores y tratar de arreglar todo lo mal que han hecho por años van a tener que matarnos!" alertó el también cantante Leoni Torres.

"Nunca ha existido libertad y mucho menos igualdad, no se respetan los derechos humanos, se reprime al que piense diferente y mucho más, en fin!! una auténtica dictadura", afirmó Jacob Forever, quien aseguró que no había manifestado su oposición al régimen cubano hasta ahora por temor a lo que pudiera pasar con su familia en Cuba.

Emilio Estefan, Willy Chirino, El Micha, Asiel Babastro, Osmani García, Yordenis Ugás, Claudia Valdés o Lenier Mesa, entre otros muchos, sumaron su voz a la de los miles de ciudadanos en la Isla que tomaron las calles para manifestar su descontento con el Gobierno de Díaz-Canel y exigir el cese de una situación de crisis y precariedad generalizadas.